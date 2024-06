Cuenta Pública 2024: Boric anuncia que pondrá urgencia a proyecto de ley de eutanasia

El Presidente Gabriel Boric anunció en esta Cuenta Pública que pondrá urgencia e impulsará el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos.

“Les he contado anteriormente y luego lo hemos comentado por redes sociales más de una vez que como Presidente recibo cartas de personas de todo Chile uno piensa que las cartas escritas a mano están en desuso pero recibo cientos de cartas de personas que me escriben por diferentes temas”, inició comentando el Mandatario.

Prosiguió contando la situación de Susana Moreira quien sufre de distrofia muscular y padece diariamente de dolores físicos, ella mandó una carta al jefe de Estado solicitando autorización para tener una muerte asistida.

“En esto tenemos un gran tema pendiente”, expresó Boric. “Le debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales e incurables que conllevan una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades con sufrimientos físicos persistentes e intolerables que no se pueden aliviar y que él o la paciente considera inaceptable”, señaló.

“Le digo a Susana que lo que me pides no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre y en los de tantos otros invito a este Congreso a no evitar este debate”, aseveró.

“Por ello, anuncio que pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto”, concluyó.