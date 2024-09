Daniella Cicardini, diputada PS: “Los tentáculos de Hermosilla llegaban a todas partes”

En la crujiente sesión especial del martes en la noche en la Cámara, convocada para debatir sobre el lazo del exministro Andrés Chadwick con el abogado penalista Luis Hermosilla, hubo un incidente que derivó en una gresca entre diputados.

La diputada Daniella Cicardini (PS) pidió la palabra para acusar a su par Francisco Undurraga (Evópoli) de haberle hecho un comentario con tono de amenaza. “El señor Undurraga, antes de que iniciara la sesión, se acercó a nuestro pupitre y de manera amenazante nos indicó que tuviéramos cuidado, que tuviéramos mucho cuidado. Yo solicité la palabra para dejar esto en acta. Hay testigos”, dijo Cicardini, quien, junto a otro legislador socialista, Daniel Manouchehri, son querellantes en el caso de filtraciones de audios y chats de Hermosilla, que daban cuenta de una red de influencias en el mundo político y judicial.

Ese día el ambiente estaba tenso... ¿no cabe la posibilidad de que haya sido una broma dicha en un mal momento?

No, no, para ser sincera. Pero hay una parte de la élite de este país que no está durmiendo tranquilamente. En el último tiempo hemos recibido mensajes, quizás consejos bien intencionados, no lo sé, pero algunos con un tono bien llamativo.

Pero, ¿a lo más son amenazas de represalias políticas o hay algo más grave?

No. A mí no me llegó una hoja con recortes de revistas. Hemos recibido comentarios que tienen un tono amenazante y quizás otros que son consejos bien intencionados. Acá hay de todo: el “tengan cuidado”; “oiga, estos son poderosos”; “van a tener que andar con más prudencia”. No creo que corra riesgo nuestra vida, pero sí tenemos la convicción de que van a intentar desacreditarnos con operaciones comunicacionales y políticas.

Bueno, el mismo abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano del penalista, señaló que iban a revelar más chats. ¿Saldrá gente del oficialismo?

Acá la justicia tiene que actuar con quien caiga, venga de donde venga, independiente del color político. No me sorprendería que en los chats de Hermosilla aparezcan algunos de un lado y de otro. La defensa de Hermosilla ha hecho una buena estrategia comunicacional, no me cabe duda. Más que buscar la inocencia de su hermano, ha tratado de enlodar a todo el resto.

¿Tiene información de otros jueces que vayan a salir al ruedo?

Está el caso del ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones. Hoy conocemos el caso de (Ángela) Vivanco. Acá estamos hablando derechamente de la manipulación de la justicia. Para chilenos y chilenas este caso es emblemático. Nos dicen en la calle: que ahora entiendo todo, por eso había justicia para ricos y para pobres, por eso los grandes empresarios y los poderosos políticos terminaban con clases de ética. También han aparecido otros casos, como el de Jean Pierre Matus, que ha mencionado públicamente. A mi juicio es grave. Él tampoco declaró su inhabilidad con Hermosilla.

¿Y de acuerdo a la información del expediente, le consta que haya políticos del oficialismo involucrados?

No puedo referirme a lo que dice en el expediente. Está reservado.

En la sesión especial se mencionó la situación de Chadwick. ¿Tiene antecedentes que lo vinculen a alguna ilegalidad?

Los tentáculos de Hermosilla llegaban a todas partes. Todo indica que Chadwick era el brazo político articulador de Hermosilla. Gracias a Chadwick pudo llegar al Presidente Piñera. Él era más que un amigo de Hermosilla. En cada arista que ha salido el señor Hermosilla nombraba las siglas ACH. Digámoslo con todas sus letras, es el señor Andrés Chadwick. ¿Quién financió la defensa a Andrés Chadwick (ante la acusación constitucional)? Fue Factop con dineros provenientes de estafas. Y los dueños de Factop están hoy día presos: los Sauer. El señor Chadwick fue el receptor de la información secreta, filtrada por el exdirector de la PDI, en casos que incluso involucraron a personeros de la derecha. El señor Chadwick fue nombrado como ministro de fe a propósito de que Hermosilla había hecho gestiones para poder beneficiar un negocio multimillonario del Grupo Patio. Y los dueños de ese Grupo Patio son los hermanos Jalaff, que están llamados a declarar en calidad de imputados. También el señor Chadwick aparece mencionado en nombramientos del Poder Judicial. Además, habría hecho gestiones para la empresa, a la corredora STF con la CMF, donde incluso dijo que no había tenido contacto nunca con los Sauer. Y lo que sale en el reportaje de TVN es que los Sauer habían estado dos veces en su oficina. ¿Mintió entonces el señor Chadwick? No sería extraño que cambie su calidad de testigo a imputado. La derecha ha entrado en un estado de negacionismo con el señor Chadwick.

Pero cuando usted dice que él era el brazo político, ¿eso no lo involucra en delitos?

Eso va a ser parte de lo que determine la justicia.

El ministro Cordero dijo que le preocupaba el uso de acusación contra supremos “en un contexto electoral”.

La derecha ha caído en pánico con el caso Hermosilla. Claramente sus acciones pueden ser torpes y tomar el instrumento de la acusación constitucional, para figurar en la prensa o para empatar políticamente, es poco serio e irresponsable.

Ud. y el diputado Manouchehri presentaron una querella solos con el riesgo y el costo que ello implica. ¿Se sintieron abandonados por sus pares? ¿Han tenido respaldo de su partido?

Cuando decidimos enfrentarnos a una mafia conquistada en la élite, sabíamos que sería una pelea dura y sin mucha compañía. Esta red actúa con las peores prácticas y tiene vínculos poderosos. Y eso genera temor y miedo. Lo importante es que hemos sentido el apoyo de la gente en la calle, masivo, muy emotivo. Y hoy día nos apoyan el jefe de bancada del Partido Socialista y algunos miembros de la mesa del partido.