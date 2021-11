Debate de candidatos por el distrito 11: postulantes discutieron los cambios políticos que traerá la nueva Constitución y la seguridad en las comunas del sector oriente

En el marco de un nuevo episodio del ciclo Debates LT, cuatro candidatos a la Cámara de Diputados por el distrito 11 (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén), discutieron sobre los cambios políticos que traerá la nueva Constitución, las expectativas de la población ante el proceso constituyente y expresaron sus propuestas de seguridad para la zona que buscan representar.

En esta ocasión, estuvieron presentes tres diputados que van por la reelección -Francisco Undurraga (Evópoli), Catalina del Real (RN), Tomás Hirsch (Acción Humanista)-, junto al candidato desafiante Nicolás Preuss, de la Democracia Cristiana. Todos ellos expresaron los motivos por los cuales los electores deberían optar por su candidatura de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre.

Nueva Constitución: régimen político

Ante la consulta de cuál debería ser el régimen de gobierno que se plasme en la nueva Constitución Política, Francisco Undurraga destacó la necesidad de que el actual modelo presidencial sea cambiado por un “presidencialismo moderado o semipresidencialismo”.

Por su parte, Catalina del Real, indicó que es necesario mantener el presidencialismo en el país. Al respecto, indicó que estuvo a favor del “Rechazo”, ya que “siempre pensé que los cambios había que hacerlos dentro del Congreso, con el Congreso que se elige ahora”.

En tanto, Tomás Hirsch sostuvo que en el país se debe establecer un sistema semipresidencial. “Evidentemente en Chile el Presidente hoy tiene demasiado poder, es una especie de señor feudal”, señaló, indicando como ejemplo que “hoy si queremos presentar un proyecto de ley que requiere algún gasto, es imposible”.

Finalmente, Nicolás Preuss manifestó que desde su sector “creemos que tenemos que cambiar a un sistema semipresidencial, el Presidente actual tuvo tanto poder que eliminó un proyecto, Barrancones, para luego aprobar un proyecto de él mismo y de su familia y tener utilidades marginales. Si eso no es un extremo poder, no sé qué es”.

Próximo período parlamentario

Ante la posibilidad de que la nueva Constitución modifique el período parlamentario, y esto signifique que deban abandonar con antelación sus puestos en el Parlamento, el diputado de Evópoli sostuvo que según el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado en noviembre pasado, “si la institución existe, tiene que seguir por el período por el que fue elegido”, aunque reconoció que “las circunstancias políticas pueden hacer cambiar esto”.

Catalina del Real, por su parte, indicó que “durante el período parlamentario que hemos vivido nosotros, y aunque Tomás (Hirsch) diga que el Presidente tiene mucho poder, acá ha gobernado el Parlamento”. Ante esto, indicó que se debe dejar de crear falsas expectativas en la población y que el período parlamentario debería extenderse por los mismos cuatro años que rigen en la actualidad.

En tanto, el candidato de Acción Humanista sostuvo que “creo que es importante lo que surja en la Convención Constitucional, y si lo que se determina es que se acorte nuestro período, yo estoy completamente disponible”,

Finalmente, Preuss afirmó que “dado que el proceso ya está en marcha, la legislatura debería durar cuatro años, pero nadie sabe qué va a suceder. Me parece que hoy Chile necesita certezas”.

Expectativas de la población

Ante la consulta del periodista Nicolás Vergara respecto de cómo se deben manejar las expectativas de la población sobre la nueva Carta Magna, en el sentido de que deberán pasar años antes de poder implementar las leyes que den sustento a esta Constitución, el candidato DC indicó que “mientras más minimalista sea el nuevo texto, y se logra aprobar por amplia mayoría, más fácil va a ser la articulación de las leyes posteriores que van a depender de ese texto”.

Por su parte, Hirsch recordó que la Convención Constitucional fue aprobada por cerca del 80% de la ciudadanía. “Yo creo que la Convención está avanzando en ese camino, elaboró un Reglamento a pesar de las dificultades que encontró en un comienzo, yo creo que están trabajando bien, he conversado con muchos convencionales y están recogiendo la diversidad”, destacó.

Sin embargo, reconoció que “hay expectativas que vienen desde la época de la dictadura en adelante. Creo que va a haber una etapa de frustración en mucha gente, va a haber que explicar muy bien que una Constitución que le llegue a la gente es un proceso largo”

Catalina del Real, en tanto, refutó la “diversidad” de la Convención Constitucional, al señalar que “nuestro sector se ha sentido absolutamente ninguneado en el proceso, entonces, lo que Tomás dice, que vamos a construir una Constitución entre todos los chilenos, no es tan así”.

Al respecto, agregó que “está siendo un engaño para la población que esta nueva Constitución les iba a solucionar todos los problemas y no les va a solucionar los problemas de pensiones ni de salud”, destacó.

Finalmente, Francisco Undurraga sostuvo que “aquí se ha hablado muy poco de lo que es una Constitución y se ha hecho muy poca pedagogía en la Convención Constitucional respecto de esa materia”. “Todos sabemos que las opiniones cambian y las mayorías cambian y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se plantee y cómo nosotros lo implementemos”.

Plebiscito de salida

Consultados sobre si aceptarán el texto que emane de la Convención Constitucional, luego de que desde algunos sectores se calificara al plebiscito de salida como un “mero trámite”, Undurraga indicó que “estoy dispuesto a seducirme por la propuesta constitucional, pero evidentemente, si la Constitución cruza límites inaceptables, yo no voy a estar por aceptar ‘a fardo cerrado’ algo de lo que no estoy convencido. Espero que parte de mí esté representada en la Constitución”.

La diputada RN, en tanto, indicó no tener “ninguna esperanza de que vaya a salir algo coherente de la Convención, porque veo que no se ponen de acuerdo en lo más mínimo. Por el bien de Chile, espero que me equivoque”.

A su turno, Tomas Hirsch manifestó que, como hace con todos los proyectos en el Congreso, “voy a leer la nueva Constitución, la voy a estudiar, quiero saber cuáles son los puntos positivos y los que no. Creo que va a tener muchos elementos de las demandas sociales y también elementos que no me van a gustar y que le van a gustar a otros sectores. Eso es normal y así se construye un país”.

En tanto, la carta DC indicó que, en este caso, es necesario ser más proactivo. “Es muy de la vieja política sentarnos a esperar qué va a salir de la Convención Constitucional. Se puede participar en los cabildos y en los territorios, se puede tener diálogos con nuestros constituyentes, y lo más interesante es formar discusiones y diálogos con los que podamos tener puntos de vista diferentes. Si nos adelantamos a eso creo que vamos a dejar la vieja política y vamos a avanzar en lo que Chile necesita”.

Seguridad en el distrito 11

Consultados sobre las medidas que apoyarán para enfrentar la delincuencia en las comunas que representan, Francisco Undurraga indicó que se necesita “aumentar la presencia de Carabineros en el sector, sobre todo en los sectores más populares”, debido a que en estas zonas existe “mucha presencia de narcotráfico y necesitamos poder controlarla de mejor forma”.

Una posición distinta mostró Nicolás Preuss, quien sostuvo que “se ha demostrado que poner más carabineros es un modelo fracasado”. “Tenemos que hacer una ley macro de seguridad, pero también de desigualdad social”, que signifique educación y más oportunidades para la población más vulnerable.

Catalina del Real fue enfática: “Un diputado individual no puede hacer nada contra la delincuencia, esto se hace en grupo. Necesitamos un Parlamento fuerte que pueda sacar las leyes que se necesitan contra la delincuencia, pero cuando tenemos una izquierda que vota en contras estas leyes, no podemos avanzar”.

En tanto, Tomás Hirsch sostuvo que el problema de la delincuencia “se resuelve con tener un mayor equilibrio” de seguridad en las partes más acomodadas y vulnerables del distrito. “Se debe tener la misma dotación de Carabineros en las distintas comunas del distrito. Quiero que haya una respuesta en tiempo similar, sin tener en cuenta la situación social”.

Asimismo, indicó que “vamos a buscar mecanismos para que cientos de miles del distrito que viven en esos sectores, también tenga protección policial, también tengan oportunidades sociales”.

Tras cartón, fue refutado por Undurraga, quien manifestó que “la desatención no es un problema de ricos y pobres, es un problema claramente nacional- Si seguimos con la lucha de clases, no vamos a construir absolutamente nada”, destacó, a lo que Hirsch le pidió no “caricaturizar” el tema, ya que, según indicó, sus datos provienen de Seguridad Ciudadana.

Palabras al cierre

En las palabras al cierre ofrecidas a cada candidato, la carta DC sostuvo que buscará un acceso universal al esparcimiento en los sectores precordilleranos del distrito, con “la profundización de una nueva ley que permita un acceso gratuito a la naturaleza y estos espacios”.

Asimismo, indicó que buscará eliminar el IVA a los alimentos. “Como vamos a llegar al gobierno con Yasna Provoste, espero tener la venia para que este proyecto lo presente el Ejecutivo”, destacó.

Francisco Undurraga se decantó por entregar un mensaje directo a los electores: “el próximo período es de cambio, de reconstrucción, y para eso necesitamos defender la libertad con acciones y leyes coherentes, con políticos que sean valientes. Durante toda mi trayectoria nunca le he tenido miedo a las funas por redes sociales, siempre he votado por convicción”, destacó.

Tomas Hirsch indicó, a su turno, que “decidimos darle continuidad a este proyecto porque creemos que hay que seguir denunciando la corrupción que hemos encontrado en los tres municipios del sector oriente y también ahora en La Reina”.

Asimismo, seguir trabajando con los comités de Vivienda, para buscar “leyes que ayuden a garantizar viviendas para todos”, además de impulsar el manejo de las áreas verdes.

Catalina del Real cerró señalando que la de este 21 de noviembre, es “la elección más importante de los últimos 50 años, que presenta por un lado a un modelo avalado por el PC, que ha traído miseria y migración desplazada de otros países, frente a otro modelo que representa el progreso, apoyo a las Pymes, a los valores de la familia”.