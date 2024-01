Defensa de Montes expone “errores” en acusación contra el titular de Vivienda

En una nueva jornada de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), el abogado defensor del titular del Minvu, Pablo Ruiz-Tagle, planteó que hay una serie de “errores” formales y de fundamentación del libelo presentado por la oposición.

Dentro de su exposición, Ruiz-Tagle sostuvo hay un conjunto de normas, los artículos 9, 127, 205, 207, 208, 212, 214, 236 del Código Penal, que son mencionados en el escrito acusatorio, pero que no tienen directa relación con faltas, delitos o negligencias que se le imputan al ministro.

“Se citan artículos del Código Penal que no son correctos”, expresó Ruiz-Tagle.

“Son muchos los errores formales. Uno puede hacer excepciones entendiendo que a veces todos los seres humanos nos equivocamos, pero en este caso afectan el sentido profundo de las alegaciones”, dijo el defensor, quien es decano de derecho de la Universidad de Chile.

El jurista, además, agregó que “esta acusación hace suyo el libelo, un principio de responsabilidad objetiva y en base a ese principio equivocado. Entonces siente que no es necesario desarrollar ni explicar, ni subsumir, es decir, tomar las conductas y la descripción de la norma y hacer que la persona equivocada encuadre en esa descripción, no es necesario si es simplemente un criterio de responsabilidad objetiva, como lo dice la acusación, basta que hayan ocurrido los hechos”.

En ese sentido, el abogado defensor agregó que “este es un error de gran calibre, porque la responsabilidad objetiva es excepcional en nuestro derecho. Se usa para los accidentes aéreos, no tienen nada que ver con las acusaciones constitucionales. Este principio no es solo un error mecanográfico, llega a contaminar toda la lógica de la argumentación jurídica de este escrito”.

Ministro Carlos Montes. Foto: Pablo Ovalle / Agencia Uno.

Siguiendo con su presentación, Ruiz Tagle alegó que “no llega a ser una acusación constitucional porque muchas páginas de ella son simples copias de copiar y pegar de tablas de la Contraloría con tachas, donde no hay referencia alguna del ministro acusado. Hay también errores magnos en cuanto a la estructura del Estado y de cómo funciona el ministerio de Vivienda y la lógica de los seremis y el Serviu”.

“La acusación se equivoca en la forma de presentar la evidencia, y en las referencias del artículo 52, número 2. No menciona hechos claros, concisos y completos referidos a la persona, el ministro acusado, y por eso no es posible construir un vínculo entre las cuestiones que se alegan y el señor ministro”, agregó y confesó que “eso también dificulta la defensa, ha sido muy difícil hacer esta defensa”.

Además, el abogado manifestó que “la acusación no tenía páginas, no estaba paginada, es una descortesía como ha sido planteada frente a la comisión. Las notas que tenía el libelo de la acusación no llevaban a ninguna parte. Son muchos los defectos formales”.

La comisión revisora de la AC seguirá sesionando durante la tarde, ahí se espera la presencia del jefe de asesores de Segundo Piso, Miguel Crispi.