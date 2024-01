Presidente del PC interviene tras críticas de Carmen Hertz a Jadue: “Le he pedido a las partes que dialoguen entre ellos”

Luego de las declaraciones contra el judaísmo del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), su compañera del Partido Comunista, la diputada Carmen Hertz, expresó su reproche a través de una carta, donde le solicitaba la rectificación de sus dichos.

“Ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido, entonces, si ya sois parte de un pueblo elegido, no creéis en la igualdad de todos los seres humanos ante nada, ¿no? Bueno, aquí estamos ante una ideología que yo creo que es lo más nazi que he visto en mi vida”, dijo Jadue el pasado 28 de diciembre en el marco del lanzamiento del libro titulado “Sionismo. La ideología que extermina”, escrito por Pablo Jofré.

Las palabras del alcalde fueron criticadas este lunes por la parlamentaria, quien junto al premio nacional de Arquitectura, Miguel Lawner publicaron una carta donde le exigieron a Jadue “rectificar opiniones tan injustas”. “Nos resulta inconcebible en alguien que conoce a muchas personas de origen judío, con quienes ha compartido tantas luchas y a quiénes le consta que carecemos de los prejuicios inaceptables que nos atribuye. Son demasiados y muy importantes en la historia de nuestro Partido, los militantes a quienes Jadue agravia tan injustamente”, continúa el escrito.

Carmen Hertz exigió a Daniel Jadue "rectificar" sus declaraciones.

Y prosigue: “Nos resulta paradojal, extraordinariamente contradictorio y agraviante, escuchar las palabras emitidas por nuestro camarada Daniel Jadue, afirmando que considera una contradicción, ser judío y sostener ideas de izquierda”.

“Exigimos a nuestro camarada Daniel Jadue rectificar opiniones tan injustas, vertidas públicamente”, finaliza.

Y este martes fue el turno del timonel del PC, Lautaro Carmona. En una escueta declaración, el exdiputado y presidente del Partido Comunista señaló a La Tercera que “le he pedido a las partes que dialoguen entre ellos”. Añadió que “antes de eso no me voy a pronunciar”.

Carmona no fue el único militante de la colectividad en referirse a la pugna entre Hertz y Jadue. Durante esta mañana, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo aseguró que es un conflicto en que el Ejecutivo no se va a meter.

“No vamos a entrar en polémicas. Ustedes saben cuál es nuestra posición, además, respecto a los temas internacionales. Pero en esto creemos que como Ejecutivo no corresponde entrar en una polémica de una conversación, una discusión que ya se produjo entre dos actores de la política que son clave, pero en ningún caso el gobierno va a interferir en eso”, dijo la vocera.