Democracia Viva: querellantes exigen que Daniel Andrade entregue a Fiscalía información sobre quiénes “orquestaron el saqueo” tras sus dichos desde la cárcel

Dieciséis días llevaba en prisión preventiva Daniel Andrade cuando, por intermedio de sus familiares, colgó en su cuenta de Instagram una declaración donde dio cuenta de su pasar por la cárcel de Antofagasta.

“Les escribo en circunstancias que jamás pensé vivir en la vida, desde la cárcel de Antofagasta, en el módulo 90, en la celda 10″, partió indicando el fundador de Democracia Viva en el escrito colgado la tarde del 31 de diciembre en la citada red social. Y es que tras ser formalizado por tres delitos de fraude al Fisco, el ingeniero civil se ha mantenido en dicho recinto carcelario, lejos de la vivienda que compartía con su madre en la comuna de La Florida.

Pocos sabían de esta arremetida. De hecho, solo su círculo más cercano tenía conocimiento de que rompería el silencio y que hablaría de que estaba siendo víctima de “injusticias” que no lo detendrían.

Como expresó, hasta ahora había sido tiempo de guardar silencio, porque creía en el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, como enfatizó, “con tanta presión política” estimó que llegó el momento de “salir a defenderse”.

Y si bien en primera instancia sus palabras fueron acogidas con duras críticas en el mundo político, con el correr de las horas querellantes en la causa de Democracia Viva alertaron que había un hilo que seguir: exigirle que entregue todos los antecedentes que están en su poder. Esto, como detallaron parte de ellos en conversación con La Tercera, porque hay que perseguir a todos los que estén tras este presunto fraude.

“Ojalá el señor Andrade canalizara su energía en contar todo lo que sabe, ya que nosotros como querellantes creemos que él es el último eslabón del mecanismo de saqueo institucional que cerebros de este gobierno instauraron a lo largo de todo Chile”, sostuvo al respecto el diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) y querellante en esta causa.

Aunque en los mismos términos, el parlamentario agregó que sus palabras constituyen una “amenaza inaceptable”. “Dan cuenta de que el tribunal estaba en lo correcto al dejarlo en prisión preventiva, es un evidente peligro para la sociedad. Recordé las palabras del indultado Luis Castillo al salir de la cárcel”, complementó el Irarrázaval.

Por su parte, el también querellante y senador Fidel Espinoza compartió en su cuenta de X: “Daniel. Con mucho respeto. No eres preso político. Estas en esta situación por apropiación indebida de dineros públicos. Cero autocrítica. Lo que sí te creo, es q eres el último eslabón de un mecanismo diseñado desde más arriba en tu propio expartido”.

Formalización de Carlos Contreras y Daniel Andrade por el aparente fraude en los convenios entre el Minvu y Democracia Viva en Antofagasta. Foto: Camilo Alfaro Gutiérrez / Agencia Uno.

¿Qué pasos seguirá?

Luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmara la prisión preventiva tanto de Daniel Andrade como de Carlos Contreras, la defensa de ambos sigue analizando los antecedentes contenidos en la carpeta del caso para definir acciones

Desde el entorno de Andrade, en todo caso, insisten en que aún se está analizando la serie de documentos contenidos en más de una veintena de tomos, puesto que a la fecha de la formalización había sido poco lo que alcanzaron a revisar.

De las más de 15 mil páginas que contiene el expediente, como aseveraron cercanos al ex Revolución Democrática, sus abogados solo pudieron procesar un número menor, por lo que aún sigue pendiente fijar fecha para su declaración.

Contreras a la espera de declarar

Por el lado de Carlos Contreras, en tanto, su abogado, Andrés Bustos, confirmó a este medio que siguen esperando que el fiscal Cristián Aguilar les comunique una nueva fecha para entregar su testimonio. Esto, porque su declaración estaba fijada inicialmente para el 19 de diciembre y se vio truncada con su detención en el Aeropuerto de Santiago.

“En la etapa que estamos nosotros, queremos retomar lo que en un principio se había acordado, que la declaración de Carlos sería el día 19 de diciembre, lo que se pospuso. Estamos en ese proceso, esperando que nos den una nueva fecha para así poder declarar y aportar antecedentes al caso y poder retomar lo que debió ser desde un inicio”, comentó el profesional.

Formalización de Carlos Contreras y Daniel Andrade en dependencias del Juzgado de Garantía de Antofagasta. Foto: Camilo Alfaro Gutiérrez / Agencia Uno.

Como comentó el abogado, en todo caso, en dicha oportunidad esperan revelar una serie de antecedentes que dan cuenta de que las decisiones que adoptó no fueron solo visadas por él, sino que hay una serie de otras autoridades que estuvieron al tanto de los procesos de adjudicación de convenios.

“Las decisiones -como está comenzando a aflorar- respecto de las fundaciones a las cuales se les atribuyen convenios no dependían solo de un seremi. Esto no dependía de una persona, existe un órgano de voluntades, donde más allá de lo que pueda haber dicho Carlos, se pasó por otros filtros y, por ende, por otras firmas. Y a lo largo de esta investigación van a ir aflorando otras responsabilidades y se va a determinar que acá nunca hubo un dolo o una intención de causar daño al Estado. Siempre se siguieron los protocolos que existían para la adjudicación de fondos”, agregó Bustos.

En el mismo sentido, planteó que acá lo central no es buscar a un único responsable, sino que establecer cómo se hacían estos procesos. “O son todos responsables o acá los protocolos no funcionaban. Cómo van a ser solo estas dos personas las responsables si son decisiones que se tomaron en órganos consultivos. No puede ser esto de que ‘dejen caer a Carlos y Andrade’ como se decía en un whatsapp que se filtró de la carpeta”, manifestó el abogado.

Manifestó, asimismo, que su cliente actualmente se encuentra en buenas condiciones y que, a pesar de las dificultades, sus padres -que son dos adultos mayores de 80 años con quien vivía- han podido visitarlo.

“Él está bien, está junto con Daniel Andrade en el mismo módulo. Ninguna cárcel es cómoda, pero donde están, están bien, en un lugar seguro. Está muy preocupado y trabajando en su declaración, lo que ha sido difícil, porque él está allá y su abogado acá en Santiago”, sinceró.