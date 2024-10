Defensa de Sergio Muñoz advierte que no separar votación de AC contra magistrados sería “violar derechos humanos”

La jornada de este miércoles la Cámara de Diputados debe votar la acusación constitucional contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y del juez Sergio Muñoz.

La exvocera del máximo tribunal está bajo la indagación de los parlamentarios por las irregularidades dadas a conocer tras sus conversaciones con Luis Hermosilla, recluido por delitos de corrupción en el marco del caso Audio. Mientras que, Muñoz, está siendo apuntado por entregar información privilegiada a Graciel Muñoz, su hija y jueza de Garantía. Esto, con el objetivo de que ella decidiera su participación en la compra de un departamento que se encontraba en construcción.

Hasta el momento, son varios los diputados que han solicitado que la votación sea de forma separada, ya que hay dos acusados en un mismo libelo por causas diferentes. A estas voces, se sumó el abogado defensor del magistrado Muñoz, Jorge Correa Sutil, quien advirtió que votar el libelo en conjunto sería “injusto e inmoral”.

“Planteo efectivamente la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que establece la Constitución y no los cumple porque no puede cumplir los requisitos de la Constitución una acusación que vulnera la Constitución. Eso es lógicamente evidente. Y vulnera, como ya se ha señalado por varios de ustedes, los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho a defensa, nada menos, que están consagrados en la propia Constitución, en el artículo 19, número 3, y en el artículo 8º de la Convención Americana de Derecho Humano”, sostuvo el abogado en la Sala de la Corporación.

“Hay responsabilidad del Estado de Chile si esto llega a ocurrir. La Cámara de Diputados está llamada a entablar una acusación ante el Senado. Se ha dicho que este es un juicio solo de admisibilidad, pero lo que tiene que hacer es deducir, o sea, sostener que una persona ha cometido efectivamente un ilícito constitucional, en este caso, es notable abandono de deberes. Y hacerlo respecto de dos conductas inconexas en un mismo acto es inmoral, es jurídicamente aberrante, viola los derechos fundamentales”, argumentó la defensa.

En esa línea, Correa Sutil afirmó que “estamos ciertamente ante una situación inédita. Nunca ha ocurrido en la historia de Chile que una misma acusación se deduzca en contra de dos personas por conductas conexas”.

“Si no se divide la acusación o no se acepta esta cuestión previa, se va a cometer una tremenda injusticia. Es una violación de derechos humanos, no necesito sostenerlo (...) Si no se acepta esta cuestión previa, y se vota conjuntamente estas dos acusaciones, salvo que se escuche alguna razón, la imputación de que quienes voten en contra de la cuestión previa y quienes voten por mantener conjunta esta acusación, van a violar los derechos humanos. Van a infligir, de manera flagrante, la Constitución. Yo quisiera ver si escucho alguna razón de que esto no va a ocurrir. Hasta aquí, por lo menos, no la he escuchado”, advirtió el abogado.