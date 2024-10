Del “estallido delictual” al llamado a defender las movilizaciones: A cinco años del 18-O los partidos buscan su relato

En apenas un lustro, el país ha transitado por dos fallidos procesos constituyentes, una pandemia y un cambio de signo en el gobierno. Del ciclo político que se abrió a partir del 18 de octubre de 2019 ya se cumplen cinco años y el abordaje del “hito” desde los partidos, a ocho días de las elecciones municipales y de gobernadores, no ha sido tarea fácil.

Encontrar el tono correcto ha sido parte de las discusiones internas tanto en la oposición como en el oficialismo. Sobre todo, en medio de un escenario donde la valoración de las manifestaciones por parte de la ciudadanía se ha vuelto más bien negativa, según muestran algunos sondeos de opinión. Con ese antecedente en la mesa hace semanas La Moneda decidió que no haría ningún hito recordatario de la fecha, pero en los partidos la decisión no ha sido simple. Mientras el oficialismo busca cómo apoyar las demandas sin que parezca que apoya los hechos de violencia, en la derecha se pelean por quién emplaza de forma más dura al gobierno.

En Chile Vamos, las directivas acudieron este lunes hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric a propósito del aniversario del 18-O. A través de ese gesto el sector busca señalar que el actual oficialismo fue condescendiente frente a los hechos de violencia que marcaron las movilizaciones y que hubo amenazas manifiesta a la institucionalidad.

De hecho, la misiva señala que “sin ánimo de revivir los cuestionamientos a las credenciales democráticas de quienes pusieron todo de su parte por interrumpir el mandato del expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, parece conveniente recordar que desde que asumió S.E. la jefatura de Estado, se ha buscado proveer de impunidad a quienes protagonizaron la destrucción que terminó con los sueños de miles de compatriotas”.

En el escrito de Chile Vamos se recuerda, entre otras cosas, los indultos entregados por Boric a condenados por delitos vinculados a las protestas. “Todos estos eventos, dejan en evidencia esta política de la impunidad, que más allá de los cuestionamientos legales, importan una señal de simpatía con la violencia y la destrucción. Hay un guiño a la delincuencia que permite presumir deudas pendientes del gobierno con un mundo que puso todo de su parte para derrocar un gobierno y atentó contra la vida, la integridad y el patrimonio de miles de chilenos de trabajo”, dice la carta.

“Lo que más nos importa es que se diga fuerte y claro: nunca más. No queremos ver nunca más la violencia adueñándose de las calles, no queremos que nunca más la política esté en contra de Carabineros y no queremos ver nunca más nuestra democracia amenazada, algo que la izquierda auspició y que hoy desconoce. Por todas las víctimas, decimos nunca más”, dijo a La Tercera el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

La timonel de Evópoli, Gloria Hutt, añade un emplazamiento al gobierno y pide que se “revise la continuidad de sus cargos de funcionarios que explícitamente apoyaron la violencia, o personas que están ahora representando el oficialismo en cargo de elección popular (...). Hay un candidato a gobernador del Biobío que recibió como héroes en el excongreso a los violentistas de la primera línea. También la persona que postula a la alcaldía de Santiago por el oficialismo respaldó entusiastamente los hechos violentos, un director de Metro actualmente en ejercicio llamaba a evadir y saltar los torniquetes”.

Adicional a la misiva a Boric, no está descartado que el viernes, el bloque firme una declaración conjunta. También se está considerando un despliegue en redes sociales, con videos, imágenes y testimonios de vecinos y locatarios afectados por los destrozos en la “zona cero” del 18-O.

En diálogo con Radio Pauta, el timonel de la UDI también agregó que, después de las elecciones municipales, esperan presentar una propuesta “transformadora”. Ramírez adelantó que será en torno a algunas de las demandas surgidas durante el estallido social. “Hay temas que se han resuelto a medias, por ejemplo, con la creación de la PGU, el tema de pensiones se resolvió a medias (...), pero hay temas que no se ha avanzado nada, incluso se ha retrocedido: en educación o salud”, aseguró el diputado.

Las directivas de Chile Vamos celebran los dos años del triunfo del Rechazo al proyecto de Constitución (Aton).

“Estallido delictual”

En el Partido Republicano, la estrategia es mucho más “a la ofensiva” e involucra a sus candidatos. Como ha sido la tónica para otros “hitos”, como el 4-S, se desplegarán través de una campaña gráficas y audiovisual, donde participaran los dirigentes de la colectividad, parlamentarios, candidatos y José Antonio Kast, transmitirán mensajes en redes sociales lo que ellos denominan como “estallido delictual” y las consecuencias del mismo.

El think tank de la colectividad, Ideas Republicanas, está organizando un conversatorio “sobre las facetas ignoradas de la crisis de octubre de 2019″. Allí se abordarán temas como la crisis de legitimidad de las instituciones, la crisis de la familia y la autoridad, la violencia política, los procesos constitucionales y el espíritu refundacional. Contará con expositores como Alejandro Navas, filósofo de la Universidad de Navarra; Ruth Hurtado, exconstituyente y el abogado e historiador, Gonzalo Rojas.

Quienes asistan, luego podrán visualizar una exposición de fotografías registradas durante las protestas Francisco Gouet, fotógrafo que puso el material a disposición de Ideas Republicanas. La exposición estará abierta al público en los días posteriores.

La cautela oficialista respecto al 18-O

Inevitablemente, la posición más incómoda es para los partidos de gobierno. Por lo mismo, allí el tema es tomado con mucha más cautela pues entienden que es complejo hacer un punto político para esa fecha ya que -en privado- reconocen que eso podría traer un costo electoral. Por lo mismo, en La Moneda no realizarán un despliegue conmemorando el hito y ya son varias las colectividades del sector que han tomado como definición no realizar un acto.

El Partido Comunista (PC), por ejemplo, es una de las tiendas que ya confirmó no hará ninguna actividad en particular. Así se definió en la comisión política que sostuvieron durante la semana pasada, donde reafirmaron la intención de realizar una declaración que será elaborada en la misma instancia.

En el Frente Amplio (FA), por su parte, el tema sigue en discusión y se espera se analice en estos días cómo disputar el relato que buscará instalar la derecha. La preocupación -dicen- es que la oposición asente la idea de que el hecho fue solamente un “estallido delictual”, concepto que ha sido ocupado en reiteradas ocasiones por el sector y que, para parte del oficialismo, caricaturiza la fecha.

En ese sentido, más allá de que reconocen se tienen que cuidar las formas, algunos en la interna apuntan a que la derecha ya abrió la disputa por el relato y que, por lo mismo, como sector deben defender las movilizaciones que -según dicen algunos- se desarrollaron por demandas justas y que todavía siguen vigentes. Algo a lo que apuntan principalmente personeros del PC.

Ahora bien, otros partidos como el Radical y Liberal, y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), tampoco realizarán una puesta en escena, pero no descartan hacer sus respectivos comunicados.

Para otros en la alianza, en todo caso, más que conmemorar, la fecha debería abrir un espacio de reflexión con el que se pueda evitar polarizar el escenario. Así, por ejemplo, en el Partido Liberal piensan hacer un conversatorio por el tema.