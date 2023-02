Delegado de La Araucanía asegura que se evalúa “restringir” la circulación por ciertas rutas para reducir riesgo de incendios

El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva aseguró que se encuentran evaluando junto al jefe de la Defensa Nacional en la región “restringir” la circulación por ciertas rutas alternativas para así reducir así el riesgo de generación de incendios forestales.

La medida, según explicó la autoridad, se daría en medio del pronóstico de altas temperaturas que se han anunciado para la zona. “De hecho ahora, el viernes, el sábado, vamos a tener una temperatura muy alta acá en la región; estamos tomando medidas y estamos conversando con el jefe de la Defensa Nacional de poder generar algunas medidas más intensas, en algunas comunas, en ciertos horarios que son los horarios donde se generan incendios y esos siniestros duran tres, cuatro o diez días”, explicó Montalva en diálogo con Radio Pauta.

Consultado sobre qué medidas en específico se podrían aplicar, la autoridad regional sostuvo que “estamos conversando con el general (Rubén Castillo) poder ver la posibilidad de, en algunos sectores, restringir el movimiento o la circulación, cosa de no generar espacios de riesgo en ciertas rutas; no en rutas principales, en rutas aledañas, rutas rurales, secundarias, que tenemos antecedentes (...) en rutas que hay mayores antecedentes que en esos lugares se generan más focos”.

“Lo que he dicho es que se está analizando ver la posibilidad de algunas medidas de restricción de movimiento, por ejemplo, no de toque de queda (...) Esto sería en algunas especificas rutas, que por el momento Bomberos esté trabajando, se cierren las rutas (...) No es un toque de queda”, complementó el delegado.

Sobre los motivos para sopesar estas opciones, la autoridad de gobierno explicó que “tiene que ver con poder tratar de reducir la actividad humana que pueda generar riesgos de incendios. También, obviamente, que si hay algún factor que pueda ser de violencia rural o cualquier otro hecho que tenga que ver con un pirómano también se reduce”.

En tanto, sobre la causa de los incendios que han devastado algunas comunas de La Araucanía, Montalva afirmó que “todos sabemos y la realidad nos muestra que la intencionalidad es un factor; que la negligencia es un factor muy importante; la quema de basura es otro factor importante, el cómo construimos las casas en el sector rural, otro factor de riesgo importante; el cómo la industria del monocultivo y forestal se ubica en el territorio, muy aledaño o cercano a las casas, otro factor de riesgo”.

“Es decir, hay una serie de situaciones que nos pueden generar riesgo de incendios y pienso (...) ¿Hay que revisar esto? Claro que hay que revisar todos estos factores para ver cómo construimos un estándar de seguridad mayor para las personas, específicamente para las personas que viven en el sector rural o estas comunas muy pequeñas que son 80% de ruralidad”, expuso el delegado.

En tanto, en el punto de prensa Cogrid nacional, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve también dio luces sobre la posibilidad de aplicar la medida de “control de rutas” en algunas de las regiones de la zona centro-sur afectadas por los incendios.

“Mantenemos la alerta por las situaciones meteorológicas que van a afectar a la zona centro-sur del país el viernes 17 y sábado 18. Van a haber altas temperaturas, particularmente en las regiones de Maule y Biobío, también estás altas temperaturas alcanzarán a las regiones de O’Higgins y Araucanía”, explicó la autoridad.

Y agregó: “Nos mantenemos alerta y queremos reiterar el llamado a todas las personas a evitar situaciones de riesgo en las condiciones climáticas que va a vivir la zona centro-sur del país. También queremos decir que en cada una de esas regiones se van a reforzar las medidas de seguridad, por tanto, en cada una de esas regiones se está llevando adelante patrullajes preventivos, punto de control y se van a evaluar medidas respecto al control eventual de algunas rutas”.