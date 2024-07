Demócratas suspende militancia y anuncia que no apoyará reelección de concejala de Lo Espejo vinculada a narcotraficantes

La noche de este domingo, el partido Demócratas comunicó la suspensión de la militancia de la concejala de Lo Espejo, Carolina Mena, luego de la difusión de un reportaje en el cual se menciona que mantendría vínculos con narcotraficantes de la comuna.

La decisión adoptada por la colectividad que preside la senadora Ximena Rincón, fue informada por medio de una declaración oficial publicada en las redes sociales de la tienda, luego de que T13 diera a conocer que la edil arrienda un inmueble de propiedad de un conocido narco de la población José María Caro, quien además sería su vecino y estaría siendo investigado por tráfico de drogas y homicidio.

Además, en fotografías de sus redes sociales mostradas en el reportaje, aparece compartiendo de manera íntima con otras personas que estarían vinculadas a la venta de drogas.

Al respecto, desde la tienda manifestaron que “los antecedentes expuestos hoy en el reportaje de T13 sobre los supuestos vínculos entre una concejala y personas ligadas al narcotráfico han sido enviados al Tribunal Supremo del partido, solicitando, como medida preventiva, la suspensión de su militancia mientras se resuelve el caso de manera definitiva”.

Rápidamente, tras emitirse el registro periodístico, en el sitio del partido fue eliminada la fotografía junto con el nombre y el correo de la concejala, que fue electa el 16 de mayo de 2021.

Cabe señalar que Mena tendría la intención de postular a la reelección de su actual cargo en las próximas elecciones de octubre. No obstante, desde la colectividad aclararon que “Demócratas no presentará ni apoyará esta ni ninguna candidatura que pueda estar asociada al narcotráfico, al crimen organizado u otros hechos que puedan revestir carácter de delito”.

“Como Partido Demócratas Chile hemos legislado para prevenir y combatir cualquier nexo entre la política y el narcotráfico”, remarcaron.

Actualmente, Carolina Mena es miembro del consejo de seguridad municipal, donde se analizan las problemáticas delictuales que afectan a la comuna.

Tras ser consultada por T13, la concejala indicó que “yo no cometido ningún delito. Yo no trafico, no he matado a nadie, soy una persona que siempre ha vivido tranquila, y pregúntenle a todos los vecinos qué opinan de mí”.