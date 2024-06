“Demuestra ignorancia”: Raúl Soto desmiente a Tohá tras acusar a diputados PPD de rechazar cambios a Ley Zamudio

El diputado PPD, Raúl Soto, este miércoles respondió en duros términos a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Esto, luego la secretaria de Estado -y militante de la colectividad- acusó a diputados de su partido de votar en contra del proyecto que modifica Ley Antidiscriminación, también llamada Ley Zamudio.

La moción -que cuenta con el patrocinio del gobierno- ayer martes fue rechazada en general en la Cámara de Diputados por 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones. Ahora, pasó a comisión mixta, puesto que venía aprobada desde el Senado.

En el marco de una visita a los módulos prácticos de la Escuela de Formación de Carabineros, junto al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Tohá dijo en esta jornada: “Hubo parlamentarios del PPD, un partido que fue pionero en plantear los temas antidiscriminación que también votaron en contra. Si me pregunta a mí, me resulta mucho más difícil de entender eso. O sea, me resulta incomprensible que un partido, que además de paso es el mío, que fue en esto de los primeros y de los más comprometidos en tener una legislación y una política antidiscriminatoria haya votado ayer en general en contra de este proyecto”.

Lo cierto es que parte de la bancada PPD no apoyó la moción al abstenerse. Entre ellos el mismo Soto, además de Héctor Ulloa, Carlos Bianchi y Cristián Tapia.

Aunque también hubo legisladores del partido liderado por Jaime Quintana que estuvieron a favor, como Carolina Marzán y Helia Molina, y los independientes de la bancada, Jaime Araya y Camila Musante.

En respuesta a estas declaraciones, Soto planteó: “La ministra del Interior miente. Y la verdad es que eso es preocupante, porque no hubo ningún voto de nuestra bancada en contra del proyecto de Ley Antidiscriminación”.

“La mayoría votó a favor y otros nos abstuvimos por consideraciones de forma, porque creemos que hay problemas de redacción y de precisión de conceptos jurídicos que son necesarios para que sea una ley de verdad ejecutable y no tenga problemas prácticos el día de mañana”, explicó.

Santiago, 5 de juio 20024 La ministra del Interior, Carolina Toha, junto al general director de Carabineros, visita modulos practicos de la Escuela de Formacion de Carabineros. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El parlamentario oficialista apuntó que “la ministra debiese conocer el trámite legislativo, pero demuestra ignorancia”, y que una vez que el proyecto llegue a la comisión mixta esperan que se produzcan las correcciones para aprobarlo en la Sala, “porque compartimos el espíritu, el objeto y la causa de la defensa de las diversidades y también del combate a la discriminación”.

De acuerdo al congresista, “la ministra miente o es nuevamente imprecisa y eso es preocupante viniendo de una autoridad de gobierno, de quien se espera responsabilidad y prudencia política. Por lo tanto, esperamos que se retracte y corrija sus dichos”.