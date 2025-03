Desde polémico youtuber y una tarotista de TV a viejos conocidos: más de 50 independientes buscan llegar a La Moneda

La lista es larga y parece no parar de crecer. Son 57 las candidaturas independientes - hasta el cierre de esta edición- que se han inscrito oficialmente en el Servel para conseguir el patrocinio de la gente y así convertirse en candidatos presidenciales para estar en la papeleta de las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Vamos por parte. Para poder inscribirse como candidato independiente a la Presidencia de la República, se debe reunir el patrocinio o firmas de al menos el 0,5% de los que hubieren sufragado en la anterior elección periódica de diputados. Es decir, en este caso la cifra asciende a un mínimo de 35.361 personas para oficializar una campaña por La Moneda. Para ello el pasado 10 de marzo el Servicio Electoral (Servel) habilitó la plataforma para los patrocinios online.

A un poco más de una semana desde que el organismo empezó el proceso, ya son casi 50 los nombres de candidatos que se han inscrito para lograr materializar sus aspiraciones presidenciales. El abanico es amplio y va desde nombres que ya han participado de comicios presidenciales, una figura polémica de YouTube, una mediática tarotista y nombres casi desconocidos.

Una nueva aventura presidencial

Uno de los que aparece en el listado es Tomás Jocelyn-Holt, quien ya fuera candidato presidencial el 2013, donde obtuvo solo 12.742 votos (0,19 %). El exdiputado ya intentó conseguir las firmas para las elecciones de 2017 y 2021, pero sin éxito.

Tomás Jocelyn Holt llegando en bicicleta a un debate presidencial en 2013

Consultado por La Tercera por esta nueva aventura, el abogado sostuvo que “no es casual” la gran cantidad de candidatos independientes. “La oferta no está satisfaciendo la demanda”, señaló, asegurando además que ni el oficialismo ni la derecha “va a resolver el problema político del país”. Además, sostuvo que la elección presidencial aún está muy abierta. “Yo ya he estado en una papeleta presidencial, conozco el trámite, efectivamente lo que está en juego (...) Yo no quería estar mirando este cuadro y lamentar no haberlo hecho (inscribirse)”, recalcó.

Otra cara conocida que busca concretar una candidatura a La Moneda, es la de Eduardo Artés, quien ya fue candidato presidencial en 2017 y 2021, representando la última vez al desaparecido partido Unión Patriótica. En 2017 obtuvo 33.690 sufragios (0,57 %) y en su segunda aventura presidencial logró 103.202 votos (1,47%).

Eduardo Artés confirma nueva candidatura presidencial: “Vamos por un tercer intento y tenemos posibilidades”. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile)

Consultado por este medio por su nueva aventura sostuvo que: “No es que yo decida postular si no que fue una propuesta que nace desde el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria, del cual yo soy parte, en unión a la Corriente de Estudiantes Populares, al Frente de Mujeres por la Refundación de Chile, al Movimiento de Trabajadores Dignidad Obrera y a otra cantidad de colectivos (...) que plantearon la necesidad de una candidatura realmente de izquierda, que no puede estar en el discurso de esta izquierda hidropónica, sin raíces, que no es izquierda, que está hoy día en el gobierno”.

Asimismo, asegura que la mayoría de los que están buscando firmas para una candidatura lo hacen por “gustos, muy muy personales”, pero que a él le ha ido bastante bien con los patrocinios y que la próxima semana harán un primer recuento.

¿Del Congreso a La Moneda?

Otro que tiene aspiraciones presidenciales y que busca lograr las firmas para llegar a la papeleta es el senador por Magallanes, Karim Bianchi.

El senador Karim Bianchi también busca conseguir las cerca de 35 mil firmas para convertirse en candidato presidencial. Foto: Aton Chile/Raúl Zamora.

Consultado por La Tercera sobre su estrategia para lograr los patrocinios, el legislador señaló que “de manera libre la gente puede patrocinar la candidatura en la página del Servel, no es fácil, se requiere un número significativo de personas a lo largo de Chile y nuestra estrategia va a ser en base a difundir el mensaje, de difundir propuestas, no queremos discutir con el resto de los candidatos, queremos proponer, queremos mostrar las diferencias que tenemos desde la forma de inclusión que no es la decisión de las cúpulas partidarias sino que la gente”.

Asimismo, sostuvo que su candidatura es una respuesta al actual escenario político marcado por la “polarización y los extremos”. “Eso están haciendo los partidos políticos, dividir para tener el poder”, recalcó.

El polémico Pool y la Zita Tarot

También se suma al listado, el polémico youtuber y empresario osornino, con posturas de ultra derecha, Pedro Pool. Su nombre ha estado envuelto en más de una controversia por sus posturas radicales y estilo agresivo.

En septiembre de 2023 en el marco del debate constitucional amenazó a la entonces alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien salió en defensa de la jefa comunal. “Toda mi solidaridad y apoyo a la alcaldesa Matthei ante las graves amenazas del sr. Pool en su contra. No todo vale”, escribió el Mandatario en sus redes sociales en ese entonces.

El polémico youtuber Pedro Pool también pretende llegar a la papeleta presidencial.

Quien también aparece en la lista es la tarotista Zita Pessagno, también conocida como Zita Tarot. La mujer que se dio a conocer en la TV señalando su origen peruano -aunque el Servel acogió su solicitud de buscar patrocinadores - ha señalado en sus redes sociales que “a este proyecto empezamos a darle vueltas desde el año pasado, fue una propuesta de toda nuestra gente, en nuestro canal somos más de 130 mil personas, y empezó esta idea de ‘vamos a las presidenciales’, ‘peleemos por Chile’, y para allá vamos, a sacar todo lo que no es bueno para nuestro país”.

Cabe recordar que la “vidente” fue protagonista de un capítulo de “En su propia trampa” en 2012, programa de Emilio Sutherland, donde se sostuvo que habría materializado estafas con sus servicios. Además, fue varias veces invitada al panel de SQP de Chilevisión, donde fue víctima de bromas por parte del comediante Felipe Avello y cuyos videos se han viralizado en el último tiempo en las redes sociales.

También se puede ver en la lista de posibles candidatos presidenciales independientes al empresario de Caldera, Osvaldo Ruiz, conocido por su local “La Casa de la Empanada”. El hombre declaró al Diario de Atacama, que “decidí enfrentar el desafío presidencial para cambiar las políticas en diferentes ámbitos de control por parte del Estado de Chile. Ayudar a muchas pymes porque estamos cansados de soportar una pesada mochila de deberes”.

La lista

Esta es la lista de los que se han inscrito en la plataforma del Servel - hasta el 19-03-25 - para buscar patrocinios y conseguir oficializar una candidatura:

* ALFREDO OSVALDO LUCAVECHE JIMENEZ

* ARTURO BERNARDO GRANDON ARREDONDO

* BETTSY ANDREA URBINA LOPEZ

* CARLOS ALBERTO ESCAFFI RUBIO

* CARMEN GLORIA WALTON DURAN

* CESAR ANDRES RETAMAL MONSALVES

* CLAUDIO ANTONIO SULE FERNÁNDEZ

* CLAUDIO PEDRO MARIO PODESTA ZUÑIGA

* CRISTIAN JOHN OTEIZA DONOSO

* CRISTIÁN JORGE ALMARZA LOPEZ

* DANIEL GERARDO TIARA JARAP

* EDUARDO ANTONIO ARTÉS BRICHETTI

* EDUARDO MIGUEL CABRERA GONZÁLEZ

* ELIZABETH CAROLYN DÍAZ DURÁN

* ELIZABETH SOLANGE FREDES ROSALES

* FABIÁN ORLANDO FUENZALIDA CRUZ

* FRANCISCO CHOY VERGARA

* FRANCISCO JAVIER CASTRO ORREGO

* FREDDY EDWARD INFANTE PEREZ

* FREDY ISAAC MARTINEZ PASSEK

* GASTÓN HERNÁN PEREZ PARRA

* GERARDO IVÁN ORELLANA JIMÉNEZ

* GUSTAVO IGNACIO SERRANO REYES

* IRIS DEL CARMEN ARELLANO SALAZAR

* JAIME IVÁN ÁLVAREZ CÁCERES

* JAVIER ENRIQUE SILVA SALAS

* JORGE DIEGO JONATHAN MELO ALARCÓN

* PATRICIO CARVAJAL LEAL

* JOSÉ TOMÁS JOCELYN-HOLT LETELIER

* JUAN CARLOS CARRASCO AGUAYO

* JUAN CARLOS SEPULVEDA VARAS

* JUAN LUIS GONZÁLEZ GÓMEZ

* KARIM ANTONIO BIANCHI RETAMALES

* LASTENIA LEONOR AHUMADA RETAMALES

* LUIS ALBERTO GUZMÁN PINTO

* LUIS ALFREDO TOLEDO CUADRA

* MARCO AUGUSTO DAVID CEA CANALES

* MARIO ADRIAN SEPULVEDA GONZALEZ

* MIGUEL GUSTAVO AYALA DIAZ

* EMILENKO MIGUEL MARINKOVIC PEREIRA

* ORLANDO ANTONIO FUENTES MARTINEZ

* OSVALDO ANTONIO RUIZ BUSTOS

* OSVALDO JAVIER NAVARRO JAMETT

* PATRICIO EDUARDO ORELLANA FUENTES

* PEDRO LEONIDAS POOL VARGAS

* RAFAEL MARIO RAIMUNDO LUPANO AGUILERA

* RAQUEL DEL CARMEN RUIZ RUIZ

* RAUL ANGEL PRIETO PRIETO

* RAUL FERNANDO ARREDONDO GONZALEZ

* REGINA DEL PILAR KIRKMAN OSEGA

* RENÉ ROBERTO RUBESKA BALBOA

* RODRIGO ALEJANDRO CID GONZÁLEZ

* RAFINA CARMEN HERNÁNDEZ CASTRO

* SERGIO HERNÁN VIVANCO ARANIS

* VÍCTOR IVÁN BUSTAMANTE ALARCON

* VÍCTOR MANUEL ARCE GARCÍA

* ZITA DEL CARMEN PAOLA PESSAGNO BARRELLA