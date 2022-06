“Destructor de instituciones democráticas”: las duras críticas oficialistas que recibió el ministro Jackson en el Senado durante discusión de prórroga del estado de excepción

El Senado, durante la tarde de este martes, aprobó -por 39 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones- la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur decretado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric debido al alza de hechos de violencia.

Si bien en la Cámara Alta la solicitud del Ejecutivo fue visada por amplia mayoría, la sesión no estuvo exenta de momentos tensos. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, presente en la Sala, fue blanco de fuertes críticas por su relación con el Poder Legislativo, siendo acusado incluso de “destruir” las instituciones democráticas.

En comisión mixta del 18 mayo, el titular de la Segpres -quien no había pisado el hemiciclo desde el día 17 del mes pasado- sugirió frenar el proyecto de infraestructura crítica presentado por senadores RN, advirtiendo que en caso de avanzar corría el riesgo de ser una pérdida de tiempo si se aprueba la nueva Constitución. En esa línea, este martes el senador Alfonso de Urresti (PS) afirmó que “no me gustan las actitudes pusilánimes de algunos ministros, que en la Comisión de Constitución, ministro Jackson, al abordar la infraestructura crítica, señala que no es necesario abordar este tipo de situaciones”.

“Tengo el derecho a poder plantear y señalar cosas que no están funcionando. Y no me gusta que por un lado se pida este apoyo y no se quiera apoyar la infraestructura crítica”, complementó el senador por la Región de Los Ríos.

De Urresti fue uno de los legisladores que había asumido la voz crítica de la corporación ante el debate que se estaba dando en la Convención por el fin del Senado, tema que se le endosaba a Jackson por ser el representante del gobierno ante la instancia constituyente. Mismo rol había tomado el también senador socialista Fidel Espinoza, quien este martes secundó las críticas contra el titular de la Segpres. Luego de que éste se retirara del hemiciclo momentáneamente, el parlamentario dijo que “aquí han habido ministros, uno que salió de la sala recién, pero que han estado más preocupados de la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país en conjunto con el Ministerio y muchos no lo dicen”.

“Hay ministros que han estado más preocupados de estar destruyendo la soberanía popular, la institucionalidad, pero no de los temas de seguridad por los cuales fueron elegidos para gobernar, por eso yo no tengo complejos ideológicos”, reafirmó.

Por su parte, el senador UDI Iván Moreira manifestó que en la Sala “ha quedado en manifiesto que al señor ministro Jackson no lo quiere nadie, no existe simpatía, porque ni la oposición lo critica como lo critica el propio oficialismo”.

Respecto a la intervención de Fidel Espinoza, el senador comunista Daniel Núñez salió en defensa de Jackson. “Estamos en el Senado de la República, entonces les pido que meditemos esa frase (...) No nos vengan a decir que este gobierno destruye la soberanía popular. Uno tiene que comprender qué le pasó a este senador que se enojó tanto y es obvio lo que le pasó: se enojó porque la Convención Constitucional acaba de terminar de ratificar que este organismo termina en 2026″, indicó Núñez.