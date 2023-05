Diego Schalper (RN) y eventual alianza con Republicanos: “Vamos a tener que evaluar mecanismos que nos hagan trabajar juntos por objetivos comunes”

Diego Schalper, diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), abordó esta mañana en conversación con Radio Duna la posibilidad de generar una alianza entre los partidos de Chile Vamos -UDI, Evópoli y RN- con Republicanos, tras el aplastante triunfo de la tienda fundada por José Antonio Kast en las elecciones de consejeros constitucionales.

Y es que de actuar como bloque, las fuerzas que representan al amplio espectro de la derecha sumarían 34 de 51 escaños al interior del Consejo Constitucional, lo que les entrega el control total del proceso, porque al tener 2/3 de los consejeros podrían aprobar normas por sí mismos y vetar las observaciones que pueda realizar la Comisión Experta, que durante esta semana votará las primeras indicaciones del anteproyecto.

En ese sentido, si bien Schalper descartó la posibilidad de generar una gran coalición entre Chile Vamos y Republicanos, señaló que ambos bloques deberán “evaluar distintos mecanismos” para trabajar “juntos por objetivos comunes”.

“Más que una gran coalición, porque para ser franco yo le veo poca orilla, tiene que haber una conversación y un pacto de manera tal que a nivel municipal y a nivel parlamentario maximicemos la capacidad de nuestras ideas en amplio de prevalecer sobre la agenda de la izquierda radical. A mí me parecería ridículo que compitiéramos a varias bandas en algunos municipios”, partió el análisis el legislador RN.

Y agregó: “Lo que sí creo que hay que hacer es un pacto amplio, porque yo me siento con capacidad de tener sintonía en muchas cosas con Republicanos y por lo tanto, cuando llegue el minuto vamos a tener que evaluar distintos mecanismos que nos hagan trabajar juntos por objetivos comunes, como por ejemplo recuperar la comuna de Valparaíso”.

Sin embargo, la segunda autoridad de RN puntualizó que, como Chile Vamos, antes de conformar una alianza con Republicanos al interior del Consejo Constitucional deberán analizar “cuál será la actitud” de la tienda de Kast en el órgano que redactará una nueva Constitución.

“Lo primero es ver cuál va a ser la actitud de Republicanos tanto en el Consejo como en el Congreso, yo personalmente me siento muy cerca en la doctrina en muchos temas con los Republicanos, pero obviamente hay materias donde RN tiene ciertos matices (...). Acá la ciudadanía ha puesto a las derechas en una oportunidad de responsabilidad. Oportunidad porque por primera vez tenemos una mayoría muy nítida, pero también una responsabilidad porque ya no vamos a poder tener excusa de que no tenemos los votos”, planteó Schalper.

Desde RN no están satisfechos con el desempeño electoral de la colectividad, ni con la actual conducción de la directiva del partido, encabezada por el senador Francisco Chahuán y el diputado Schalper. Es por ello que ayer, según se informó a la militancia, se convocó a elecciones internas para el 19 de agosto y además se realizará un congreso ideológico para definir las direcciones estratégicas e ideológicas del partido.

En los comicios de este domingo, Chile Vamos logró 11 escaños, siendo doblados por el Partido Republicano que obtuvo 23. En este marco, RN no cumplió sus expectativas, ya que solo obtuvo cuatro consejeros -de los entre 8 y 10 que pretendía-, frente a los seis escaños conseguidos por la UDI.

En declaraciones a la prensa, Chahuán descartó que en la cita de esta noche se le haya pedido la renuncia a la mesa directiva. “No hubo ninguna petición de renuncia de la directiva central del partido”.

Consultado si se repostulará a la presidencia de la colectividad en agosto próximo, Chahuán sostuvo que “ese es un tema que tendré que definir en su momento, yo he señalado que este no es el momento de generar definiciones respecto de la continuidad o no de la mesa, yo estoy enfocado a terminar bien mi período, esa es mi responsabilidad, y generar unidad en RN, que es lo relevante”.