Diputada Serrano (PC) y el CAE: “No hacerse cargo este año puede generar un problema de marca mayor para este gobierno”

La parlamentaria del PC Daniela Serrano, quien también es presidenta de las juventudes del partido, insiste en que el gobierno del Presidente Gabriel Boric debe presentar un proyecto de ley este año para condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

A juicio de la legisladora del distrito de Puente Alto y La Florida (28 años), hay que hacerse cargo del financiamiento de la educación pública.

¿La condonación del CAE debe incluirse como una de las prioridades del Ejecutivo para los dos años que quedan?

Sí. Nosotros lo hemos dicho en la ley de Presupuesto que conversamos con el ministro Mario Marcel, sobre la necesidad de poder incluir dentro de las reformas más estructurales, en estos dos años, la condonación de la deuda educativa. Es un compromiso que queda sellado en la Ley de Presupuesto. Se va a enviar el proyecto antes de la próxima ley de Presupuesto, por tanto, vamos a conocer este mecanismo, no tan solo de condonación de la deuda, sino también de pasar a un nuevo modelo de financiamiento para la educación pública.

¿Qué tan viable es sacar adelante esta medida?

Toda reforma en este Congreso ha tenido una serie de dificultades: primero, no tener una correlación de fuerzas que sea absoluta para avanzar en reformas que se comprometieron en el programa. La idea es que concite distintas voluntades, no tan solo del oficialismo, sino también de la oposición.

¿No cree que de alguna manera las condiciones económicas puedan convertirse en un impedimento?

Siempre en materia de gran inversión pública tenemos dificultades, a propósito de que no hemos contado con los recursos que nosotros esperamos para poder ejecutar todas las políticas públicas que hoy día son una urgencia. Sin embargo, yo creo que también es importante hacerse cargo de las crisis que actualmente tiene la educación pública chilena.

¿No es un poco voluntarista insistir en este tema sin contar con estos recursos? Son 10.000 millones de dólares, no es poca plata.

Claramente no es poca plata. Yo llamo a la responsabilidad fiscal, porque dentro de esto la fórmula tiene que ser también conversada con todos los legisladores. Todavía no conocemos cuál es la fórmula, qué es lo que se va a condonar y qué no, cuál va a ser la progresividad.

El subsecretario Víctor Orellana (Educación Superior) comprometió que el plan para terminar con el CAE iba a incluir la condonación de la deuda y el Presidente Boric lo respaldó. Pero el ministro Marcel insiste en ponerlo en duda. ¿Hay dos almas en relación en este compromiso de campaña?

Es parte de un programa que todos los ministros están convocados a cumplir. Lo que yo creo es que debe haber algunas observaciones del ministro Mario Marcel sobre cuál va a ser el mecanismo de la condonación. Lo que sí se ha hablado es que lo que fundamenta esta reforma tiene que pasar por la gradualidad, por la progresividad, también por la responsabilidad fiscal. Creo que una vez llegado a un acuerdo dentro del gobierno, y también con el Legislativo, sí se pueden hacer varias políticas públicas que no tan solo vayan en la línea de la condonación de la deuda, sino cómo hoy día pasamos a un modelo de financiamiento que sea distinto. Yo creo que desde ahí no se dibujan dos almas. Es natural que en una reforma tan importante como esta, todavía no esté del todo diseñado cómo se va a hacer.

¿Qué rol cree que debería jugar el ministro Marcel en esto? Él suele transmitir lo complicado del asunto, lo que también es compartido en la interna del PS.

Pueden existir muchos temores por parte de un sector o no del gobierno, que se sustentan en la responsabilidad fiscal que debe existir. Creo que los temores deben pasar por el tema de la responsabilidad, pero eso no va a pasar en la manera en que no hoy día se propicie un diálogo de todos los actores que debemos estar convocados para justamente buscar una alternativa a esta crisis que estamos teniendo de financiamiento en educación superior. No creo que sea una reforma irresponsable, para nada.

¿No cree que hay una división entre distintos sectores del gobierno con respecto de la condonación de la deuda del CAE?

Si existe una división o no, yo creo que eso es subsanable. Puede haber algunas personas que estén con algunas observaciones. Yo recalco la voluntad que han tenido diputados del PS en decir que la condonación de la deuda es un asunto del que debe hacerse cargo este gobierno.

Pero el ministro Marcel es quien más advertencias ha realizado...

Pero le sacamos el compromiso. Hay intervenciones en la Sala, en donde nosotros dijimos que íbamos a aprobar esto, pero entendiendo que el proyecto iba a ingresar este año y es parte de un compromiso que se ha mejorado.

El ministro de Hacienda manifestó el 4 de diciembre, que era compleja la situación, diciendo que “si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser autocontenido. Es decir, con recursos que generen para ese propósito en particular”. No habló como de una condonación como tal…

Me imagino porque lo está haciendo de la manera más recatada posible, mientras se busca un acuerdo al interior del gobierno de qué es lo que se va a presentar. Tenemos todavía meses para trabajar para que se presente este año. Es clave, porque ya llevamos dos cuentas públicas con el Presidente haciendo anuncios sobre la condonación de la deuda. No hacerse cargo este año puede generar un problema de marca mayor para este gobierno.