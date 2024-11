Diputado Cristhian Moreira (UDI): “Matthei tiene que asumir un liderazgo un poco más fuerte”

Para el diputado de la UDI Cristhian Moreira, la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de su partido, Evelyn Matthei, debe empezar a tomar un liderazgo más agresivo de cara a lo que resta para las elecciones presidenciales.

Para eso, explica, es clave que Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) pueda proteger su candidatura, sobre todo después de que deje el municipio el 6 diciembre y quede más expuesta a las críticas del oficialismo. “Al momento que ella deje la municipalidad van a empezar a aparecer los francotiradores para poder enlodarla en cualquier tema”, asegura.

¿En qué posición quedó la UDI de cara a los desafíos electorales del próximo año?

Estábamos algo tímidos para estas elecciones, pero con el liderazgo y el apoyo de Evelyn Matthei logramos lo que no pensábamos que podía ocurrir. Con respecto a las elecciones anteriores, subimos en concejales, a 53 alcaldes y 37 cores. No fue de acuerdo a nuestras expectativas, que eran bajas, pero fue el liderazgo de Matthei el que acrecentó esta cantidad de triunfos a través del país.

¿Va a respaldar a la actual directiva o se están levantando nuevos nombres para competir en las elecciones internas?

Yo no he escuchado que hayan otras candidaturas. La directiva que está lo ha hecho bien y eso es prueba de los resultados que tuvimos en las municipales. Entonces, claro que vamos a apoyar a Guillermo Ramírez y a Juan Antonio Coloma por esta gran gestión. También hay que reconocer el trabajo de la anterior directiva, encabezada por Javier Macaya y María José Hoffmann.

Chile Vamos se consolidó como la principal fuerza de oposición. ¿Cómo debería darse la relación con republicanos?

Siempre hay que buscar la unidad. Chile Vamos mantuvo un liderazgo como conglomerado y, por lo mismo, creo que Matthei tiene que encauzar la unidad de la oposición. Incluir a Demócratas, Amarillos y al Partido Social Cristiano. Sabemos que es difícil con republicanos, pero no tenemos que darnos por vencidos para poder llevar una lista de unidad en que estén todos estos sectores que hoy día son de oposición al gobierno del Presidente Boric.

¿Esa alianza la piensa tanto para las presidenciales como para las parlamentarias?

Lo ideal sería que dentro de una primaria también estuviera el candidato de republicanos, José Antonio Kast, como también el alcalde Carter, y quizás otros, pero que tengan un apoyo que sea importante y que no utilicen una primaria como trampolín para llegar al Congreso. Entonces, no pueden ir candidatos que no aparecen en las encuestas, tiene que ser con los mejores. Demócratas y Amarillos también son fundamentales para nosotros. Se ha demostrado en el Congreso que son partidos bisagras, en el sentido de que cuando están con nosotros, ganamos las votaciones. Entonces, es importante que como Chile Vamos podamos ceder también algunos cupos importantes a ellos. Los necesitamos para tener un conglomerado fuerte.

RN Y Evópoli todavía no se cuadran detrás de Matthei. ¿Cree que deberían dar ese paso?

Sí, siempre que no tengan una alternativa ellos para presentar a una primaria. Hasta ahora no hemos escuchado nada, pero obviamente que pueden salir candidatos que quieran ir. Lo importante es trabajar unidos y sobre todo no ver en menos aquellos partidos que pueden estar en esta alianza y que son más chicos.

¿Cómo ha visto el liderazgo de Matthei?

Ella en principio está dedicada cien por ciento a terminar su gestión en Providencia. Ahora, después de salir creo que obviamente tiene que asumir un liderazgo un poco más agresivo, más fuerte.

¿De qué forma debe fortalecer su liderazgo?

Hoy día estamos viviendo situaciones bastante difíciles en el país. El gran problema es la delincuencia, no tenemos crecimiento económico, no hay certeza de la inversión, vemos como muchos capitales extranjeros y chilenos están sacando su plata fuera del país. Por lo tanto, ella tiene que tomar un liderazgo, y eso significa, a partir de ahora, empaparse de todas las necesidades de la ciudadanía y buscar alternativas reales.

¿Qué rol deberían cumplir la UDI y Chile Vamos para cuidar su liderazgo?

Evidentemente nosotros como conglomerado tenemos que cuidarla, tenemos que ser sus escuderos, porque aquí va a haber sectores de izquierda que van a tener como objetivo atacarla y enlodar su imagen en medio de la contingencia. Entonces, tanto parlamentarios como dirigentes de la derecha tenemos que proteger su liderazgo.

¿Y cree que ese trabajo se ha hecho bien hasta el momento?

No, ha habido críticas, sí, pero no han llegado a un nivel muy fuerte. El tema es que al momento que ella deje la municipalidad van a empezar a aparecer los francotiradores para poder enlodarla en cualquier tema.

¿Ve que va a quedar muy expuesta?

Exactamente, por eso nosotros tenemos que saber ser sus escuderos y ella también de alguna manera va a tener que tener un equipo político distinto a lo tradicional, o no nos va a ir bien.

¿En qué sentido?

No pueden estar los mismos de siempre, necesitamos personas que no solo sean estrategas, sino gente que se empape de este proyecto, que salga a la calle y vea la realidad porque estamos acostumbrados a ver dirigentes, autoridades de un gobierno determinado que hacen todo detrás de un escritorio. Para eso tenemos que hacer un gobierno distinto a los que hemos tenido, inclusive de alguna manera a los gobiernos de derecha, como en el caso del Presidente Sebastián Piñera. Es necesario que se hable menos y se haga más.