Diputado Ibáñez acusa a la derecha de “antigabrielismo” y de actuar bajo una “ideología negacionista” ante reformas

El diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, se refirió este martes a la tramitación de la reforma previsional en el Congreso Nacional, la que debe continuar su discusión en el Senado.

En diálogo con Radio Cooperativa, el parlamentario planteó que “tenemos un Parlamento que se ha quedado paralizado porque yo creo que la derecha, me he ido convenciendo que han inaugurado una nueva especie de ideología, que es el antigabrielismo”. Esto, en referencia al Presidente Gabriel Boric.

“Todo lo que prepone el Presidente lo votan en contra, independiente de que eso beneficie a la ciudadanía. Yo creo que eso no perjudica al Presidente Boric, no perjudica al Frente Amplio, no me perjudica a mí. Lo que están haciendo es perjudicar a la ciudadanía, que lleva 10 años esperando que salga una reforma de pensiones”, recalcó.

El legislador además criticó la postura de la oposición respecto a que que haya un sistema de reparto. “Cuando yo tengo al frente una persona que me dice que no va a dar ni un punto en solidaridad, como lo dijo la UDI, yo creo que aquí hay un fanatismo ideológico, que es estar en contra de todo lo que plantea el gobierno”.

16/05/2024 PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Y luego agregó: “Yo creo que podemos hacerle muchas críticas al Presidente Boric, legítimas, todas las que quieran. Pero aquí hay que actuar también con razonabilidad”.

A su juicio, esta es una “nueva especie de ideología negacionista de cualquier tipo de reforma que permita beneficiar a las pensiones” y dijo que espera que esto sea abordado por el Jefe de Estado en la cuenta pública.

“Y que en el Parlamento, en el Senado particularmente, porque ya salió de la Cámara de Diputados, se puedan poner de acuerdo para avanzar en un sistema mixto. Que todos los países del mundo tienen”, cerró.