Diputado Leiva (PS) apresura inicio de sesión de Comisión de Seguridad para evitar ser censurado y termina presentando su renuncia

Durante este miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el presidente de la instancia, Raúl Leiva (PS), quiso evitar ser censurado tras un requerimiento ingresado por la oposición y finalmente presentó su renuncia al cargo administrativo.

Su determinación se dio luego de que los diputados opositores miembros de la instancia lo acusaran de iniciar la sesión de hoy en un horario fuera de lo acordado, con el fin de evitar la presencia, durante la votación, de aquellos que pretendían aprobar su censura.

Según el reclamo de los legisladores, los miembros de la comisión habían acordado a través del grupo de WhatsApp de la instancia iniciar la sesión a las 17.45 horas, 15 minutos después de lo estipulado oficialmente, debido a una sesión conjunta entre ambas cámaras que se desarrollaba por la visita del presidente de Croacia.

Sin embargo, Leiva dio inicio a la cita cerca de las 17.30, cuando los integrantes opositores no estaban presentes. Así, los diputados oficialistas procedieron a votar la censura presentada por la oposición, -en medio de una ofensiva para quedarse con las presidencias de 13 comisiones luego de que Vlado Mirosevic ganara la presidencia de la testera, en desmedro de las opciones de Chile Vamos, PDG y Republicanos- la que fue rechazada al no contar con votos a favor.

Tras la llegada de los parlamentarios de oposición, el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, reprochó la acción de Leiva. “Cabe la coincidencia de que muchos de los que estamos acá somos jefe de bancada o comités parlamentarios y estuvimos en el acuerdo (...) El espíritu del acuerdo de los comités fue que se iniciara a las 17.45 (...) por lo tanto, le reconozco al presidente de la comisión la viveza, la rapidez, la capacidad para irse al detalle de lo que emanó de la reunión de comités”.

El legislador gremialista añadió que “yo estaba complicado hoy porque me tocaba argumentar la censura y viendo el comportamiento de Leiva las dos veces que ha sido presidente, me costaba encontrar trampas, actitudes mañosas, me costaba encontrar una argumentación para esa censura. Con lo que ha pasado hoy me dio los argumentos, entonces vengo a presentar una censura con toda la fuerza, convicción y ganas”.

“Me pareció que fue una jugada legal, conforme a reglamento, correcta, pero no es el espíritu que yo he visto, entonces veo un cambio en su forma de liderar esta comisión, y ese cambio, me hace mucho más fácil argumentar la censura -en la próxima sesión- que estoy presentando en este momento”, afirmó Alessandri antes que el diputado Leiva retomara la palabra y anunciara su dimisión a la instancia, solicitando a los presentes apoyar su decisión por “unanimidad”.

Según confirmó Leiva a La Tercera, presentó su renuncia “en aras de la unidad y del trabajo que debe desarrollar la comisión, por lo importante de su función, además, entendiendo que las mayorías políticas son distintas, por eso hablo de una lección de que, en lo personal, no se puede disociar del rol que se cumple, de que en política no todo vale y que hay que aplicar el reglamento no solo cuando me convenga, sino que siempre”.

A juicio del diputado PS, “después de esta sesión la derecha se lleva una doble lección. En primer lugar, en política no todo vale, sobre todo en materia de seguridad donde se requieren acuerdos y no invocar pequeñeces” y, en segundo lugar, dijo que “al promover la censura, lo que hizo la oposición fue atender a la literalidad, vale decir, un subterfugio establecido en el reglamento de la Cámara de Diputados que le permite representar o reprochar una mala conducta de quien ejerce la presidencia”.

“En el caso mío, no existió reproche alguno, sino todo lo contrario y manifestar que es un tema político”, dijo Leiva, por la acción presentada por la oposición.

Tras el revés que sufrió la oposición, Leiva continuará a la cabeza de la Comisión de Seguridad Ciudadana a la espera de la próxima sesión -que se realizará el 21 de diciembre-, donde debe aceptarse o no su dimisión por los integrantes de la misma.

En tanto, el jefe de la bancada de diputados de RN e integrante de la comisión, Andrés Longton, afirmó durante la sesión de hoy que “esta censura claramente que es política, es evidente que es política, porque en democracia las mayorías tienen que operar en los espacios de poder como este, donde las presidencias tienen que ser ejercidas por quienes fueron representados por mayorías en sus distritos”.

De acuerdo a Longton, “nosotros tratamos de construir una mayoría, de lado a lado y no se logró. Y no se logró no por decisión de nosotros, sino que por decisión de ustedes (oficialismo). Construir algo parecido a lo del Senado, donde las mayorías fueran reflejo de lo que es el Parlamento y eso es a través de las presidencias, entonces no hay que escandalizarse”.

“Me parece correcta la decisión (de Leiva de renunciar), la vamos a aceptar. Es difícil tomar estas decisiones con quienes uno tiene un grado de cercanía en lo personal y lo político, con toda sinceridad, pero las mayorías tienen que operar de acuerdo a la soberanía popular”, cerró el diputado.

La también integrante de la Comisión de Seguridad, Gloria Naveillán (independiente-bancada PDG), afirmó a este diario que “Leiva aprovechó la circunstancia, dio por iniciada la sesión y planteó si se podía alterar la tabla, lo que, por supuesto los diputados presentes le dieron la unanimidad y sencillamente, él pidió que se votara la censura primero y todo eso se hizo súper rápido”.

“Ya a las 17.40 ya estaba todo liado y sacramentado y ya se había votado el cambio en la tabla y se había caído la censura”, apuntó la diputada por el distrito 22.

Sobre el cambio en el horario de la citación, aseguró que “lo que dijo Leiva fue: ‘yo me atuve, soy abogado, y me atuve 100% al reglamento. La carta que mandó Landero decía que se puede atrasar el inicio en 15 minutos, no decía que se atrasaba, sino que se puede atrasar y nosotros empezamos la sesión a las 17.30 que era la hora de inicio normal de la sesión’”, asegurando que “fue una jugada para aprovechar la circunstancias”.

Asimismo, apuntó al diputado Alexis Sepúlveda (Radical) -quien reemplazó a Andrés Jouannet-como uno de los legisladores que impidieron la renuncia de Leiva, lo que permitiría la pronta elección de un nuevo presidente.

“No sé cuál sería su interés en esto. Lo que hizo Sepúlveda fue innecesario y al final del día, le hizo un flaco favor a Leiva y nunca lo entendió. Leiva quería salir como un caballero hoy y Sepúlveda no se lo permitió”, afirmó Naveillán.