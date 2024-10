Diputado Winter (FA) asegura que pondría “las manos al fuego” por probidad de Irina Karamanos

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el diputado frenteamplista Gonzalo Winter aseguró que pondría las “manos al fuego” para dar constancia de la probidad de Irina Karamanos, quien está siendo apuntada por una serie de abonos que habría realizado a la fundación ProCultura, investigada por casos de irregularidades en Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes, en donde figuran al menos seis convenios visados por instituciones públicas que suman un total de $3.149.671.689.

Tras el artículo de Biobío que dio a conocer un informe de la PDI de las presuntas transferencias de la ex primera dama hacia la fundación, el parlamentario zanjó: “Cuando digo que pongo las manos al fuego, yo no conozco el caso. Yo no tengo idea de la relación que tiene Irina Karamanos. Lo que yo pongo las manos al fuego es que ella haya incurrido en un acto reñido a la probidad. Eso no me calza con el personaje”.

Sobre la publicación, Winter precisó que el hecho de interés son los supuestos abonos que habría realizado Karamanos, pero apunta a que es una insinuación que la indagatoria se estancó arbitrariamente, ya que sucedió luego de la suspensión del fiscal a cargo, Carlos Palma, apartado de sus funciones por sus vínculos con Luis Hermosilla en el marco del caso Audio.

“Dicen que habría un informe, y luego tenemos a Irina Karamanos, con nombre y apellido, que niega rotundamente haber hecho abono alguno. Entonces, lo que tenemos es, a ninguna persona afirmando, con nombre y apellido, con rostro, que ha hecho abonos, y por otro lado, a una persona negando categóricamente que ha hecho los abonos. Si en las próximas horas o días no aparece alguien que dice yo afirmo que Irina Karamanos hizo abonos, entonces, yo no sé cómo puede continuar esta noticia”, manifestó.