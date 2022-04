Diputados DC y presidente del PR critican a Izkia Siches tras falsa denuncia sobre vuelo de migrantes

Siguen las repercusiones a raíz de la falsa denuncia que la ministra del Interior, Izkia Siches, realizó este miércoles durante su participación en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Fue en ese marco que la jefa de gabinete aseguró que durante el gobierno de Sebastián Piñera uno de los vuelos de expulsión de migrantes salió de Chile y retornó con la misma gente.

“Realmente es algo gravísimo. La cantidad de recursos que implica trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas que tienen indicación judicial de expulsión? Por lo mismo, cuando hagamos nuestras expulsiones que sean necesarias, tenemos que garantizar que no nos pase lo mismo, porque es una chambonada, a nivel nacional, que es realmente impresentable”, indicó.

La falsa denuncia le significó una serie de críticas por parte de los partidos de oposición, desde donde se pidió la renuncia de Siches y también se dejó abierta la posibilidad de optar por otros caminos, como una acusación constitucional.

Pero desde el oficialismo también han surgido algunas críticas, así como desde la DC, que si bien no es partido de gobierno, es más afín a la administración de Gabriel Boric.

“La ministra Siches, tal como yo, somos médicos y sabemos que al emitir un juicio debemos hacerlo con información confiable y verificada. Al parecer la información que está recibiendo, no ha sido bien procesada. Lenguaje crea realidades, mucho más aún, viniendo de una alta autoridad pública”, indicó el presidente del Partido Radical, Alberto Robles, parte del Socialismo Democrático, coalición de gobierno.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, sostuvo, en tanto, que Siches “imputó delitos a expersoneros gubernamentales, a la PDI (bajo su mando) ante una Comisión de la Cámara que es el máximo órgano fiscalizador del Estado. No fue en un punto de prensa. Evalúe cuánto dañó la credibilidad y del gobierno de Gabriel Boric”.

Desde la Democracia Cristiana también hubo cuestionamientos al rol de Siches. El diputado Miguel Ángel Calisto indicó que “impresiona falta de rigurosidad de Ministra Siches por segunda vez en pocos días. Lo único que la sostiene es su capacidad de pedir perdón, pero ese recurso también se agota, más aún en el Ministerio del Interior”.

Mientras que la también falangista, Joanna Pérez declaró: “No es posible que la principal autoridad responsable de la seguridad nacional afirme hechos falsos, que además serían constitutivos de delitos. Ministra Siches, trivializar la realidad no coincide con un país más seguro. Problemáticas de macrozonas Norte y Sur no pueden esperar”.

Los paños fríos que ha recibido la polémica protagonizada por Siches

A eso de las 11.00 horas el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), fue consultado por la situación que protagoniza la titular del Interior.

El parlamentario inició diciendo que, efectivamente, Siches cometió un error al ser “mal informada”, pero, que “como es una persona valiente ha reconocido ese error, ya ofreció las disculpas correspondientes al exministro Delgado y a todo su equipo”. En ese sentido, agregó que lo que corresponde es revisar los procedimientos de recopilación, chequeo y evaluación de la información “para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir”.

Asimismo, destacó la actitud de la ministra de “reconocer hidalgamente el error. Creemos que es una actitud muy valiente ,que muchas veces se echa de menos en este tipo de situaciones”. Aseguró que no pretende minimizar lo sucedido y recalcó que “lo importante que se adopten las medidas para el chequeo y verificación de la información, más aún cuando esta se entregó en una sesión de una Comisión de la Cámara de Diputados”.

Sobre las peticiones de renuncia indicó que “siempre hay quienes tratan de llevar agua a su molino en el contexto de la disputa política, pero lo importante aquí es la actitud valiente que tuvo la ministra de reconocer inmediatamente el error”.

La senadora por el Maule y expresidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), escribió a través de su cuenta de Twitter: “El país está en crisis económica, seguridad y política, seguir pegándole a la ministra Izkia, cuando lleva menos de un mes y ya se disculpó por los dichos, no tiene sentido”, y añadió que “el gobierno anterior tuvo tres Ministros que cometieron errores más graves y no hubo este escarnio. Ahora debemos seguir mirando hacia delante y trabajar en conjunto por superar los problemas que aquejan a la ciudadanía”.

Por su parte, el senador PS y exministro del Interior, José Miguel Insulza, también intentó poner paños fríos a la polémica. En conversación con Teletrece Radio sostuvo que “evidentemente ella fue mal informada. Le recomendaría que se preocupara de quién la asesora en estos casos”, y subrayó: “A mí me gusta la gente que cuando comete un error da la cara y dice ´cometí un error, lo siento’ ojalá no pase con mucha frecuencia. No la voy a criticar por eso. Ellos tienen que preocuparse mucho de que la asesoren adecuadamente. Eso es lo principal”.

El diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, comentó que el asunto debería ir concluyendo y apuntó que le parece interesante “averiguar cómo llegó esta información a oídos de la ministra, porque la magnitud del error no es la misma si viene de una fuente oficial, que si viene de una fuente de dentro del servicio correspondiente a que si viene de otra fuente”.

“No estoy deslizando ninguna intencionalidad. Solo digo que si a la ministra es informada de esta situación desde adentro del servicio respectivo, la magnitud del error es distinta”, argumentó.