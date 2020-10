Diputados de Chile Vamos presentan denuncia ante Fiscalía por hechos de violencia en Santiago y dicen que apoyarán “al ministro Pérez y a Carabineros siempre”

Un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, representantes del distrito 10, que abarca la comuna de Santiago, presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que investigue los hechos de violencia ocurridos durante este fin de semana, principalmente en el sector de Plaza Baquedano.

Los diputados Sebastián Torrealba, jefe de bancada RN, Jorge Alessandri (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), y Tomás Fuentes (RN), ingresaron la solicitud esta jornada para que se indaguen los diversos hechos violentos que se registraron entre el viernes y el domingo recién pasados.

“La gente que vive en la ‘zona cero’, en la Plaza Italia, ha tenido que postergar sus vidas, durante más de diez meses, no solamente por el efecto de la violencia, sino que al igual que todos los chilenos, por los efectos de la pandemia. Pero lamentablemente este fin de semana vuelve esta violencia irracional, que no la vamos a aceptar. Y venimos a presentar una denuncia hoy por todos los actos de violencia que se produjeron durante el fin de semana, que se suman ya al tsunami de violencia que hubo desde el 18 de octubre en adelante. Y no lo vamos a permitir”, indicó Sebastián Torrealba.

Agregó que “queremos pedirle a la fiscalía que de una vez por todas encuentre a los violentos que le han destruido la vida a la gente de la zona cero de la RM. Señor fiscal haga la pega de una vez por todas”.

En esa misma línea su par Jorge Alessandri, indicó que "esta denuncia presentada es para que se investiguen los hechos de violencia de este fin de semana y de todo el año”.

Emplazamiento al Frente Amplio

Los diputados de Chile Vamos, también emplazaron a sus pares del Frente Amplio que son representantes del distrito 10 por, según denunciaron, no sumarse a la acción ante el Ministerio Público.

“Hemos invitado a esta pauta, a esta acción, en contra de la violencia, a los diputados del Frente Amplio de este distrito y lamentablemente no están acá”, acusó Torrealba.

“Hoy Chile vive momentos culmines para su democracia. Y esto es muy simple, o es democracia o es violencia. Y los diputados del FA y de la oposición tienen que decidir si van a estar por la democracia, por los derechos de los ciudadanos o a favor de los delincuentes que le están destruyendo la vida a las personas de todas las ‘zonas cero’ del país”, agregó.

Su par de Evópoli, Luciano Cruz Coke, en la misma línea dijo que "los representantes del distrito 10 hemos convidado aquí a Giorgio Jackson, al diputado (Gonzalo) Winter, a la diputada (Natalia) Castillo para que nos acompañen en condenar la violencia que sufren los vecinos de la zona cero que representamos”.

Respaldo a Víctor Pérez y Carabineros

En la actividad también se consultó por la reactivación por parte de la oposición de la acusación constitucional en contra del ministro del Interior Víctor Pérez por el incidente ocurrido el viernes pasado cuando un joven cayó al Río Mapocho durante una manifestación en Plaza Baquedano y la postura del diputado oficialista Miguel Mellado (RN) quien se abrió a la posibilidad de apoyar el libelo por los hechos de violencia en La Araucanía.

Al respecto el jefe de bancada de RN indicó que "el 99% de Chile Vamos está en contra de esa acusación constitucional que evidentemente ya se transformó en una mala costumbre de parte de la oposición al tratar de aprovecharse de situaciones de crisis para rentabilizarlas políticamente. Chile Vamos va a estar apoyando al ministro Pérez”.

Insistido por el apoyo del parlamentario de RN, Torrealba sostuvo que "Chile Vamos va a estar apoyando al ministro Pérez y a Carabineros siempre”.