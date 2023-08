Diputados RN evalúan retirarse de la Sala el 11 de septiembre durante homenaje a Allende

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) cuestionó el homenaje que se le rendirá el próximo 11 de septiembre al expresidente Salvador Allende en la Cámara Baja, y anunció que -probablemente- para la ceremonia de ese día se retirará del hemiciclo.

En este sentido, explicaron que el nuevo reglamento de la Cámara permite realizar homenajes a exparlamentarios -como lo fue Allende- con la sola solicitud de un comité, y que desde el oficialismo utilizaron esta normativa para valorar, el día en cuestión, la figura del fallecido exmandatario.

Desde la bancada -encabezada por Frank Sauerbaum y Marcia Raphael- señalaron que el nuevo reglamento de la Cámara -que fue publicado en el Diario Oficial el pasado 31 julio- aunque no los faculta para rechazar la solicitud de homenaje, si les permite restarse de la instancia.

El jefe de bancada, el diputado Sauerbaum, comentó que no solo su partido estuvo en contra de la petición del Partido Socialista (PS). “El PS solicitó hacer un homenaje a Allende. Nuestro reglamento permite que a un expresidente se le haga un homenaje cada 10 años como exparlamentario. Y, por lo tanto, no hubo votación ni se nos consultó. De hecho RN, la UDI, Evópoli, el PDG no estuvieron de acuerdo, pero no es algo que podamos evitar”, aseguró.

“Asistir a un acto que más que aunar criterios, aunar visión de futuro, separa a los chilenos y es muy probable que Renovación Nacional no participe de este homenaje, más todavía considerando el lenguaje que se ha utilizado estos días emplazando a la oposición. Teniendo un maltrato gratuito por parte del Presidente (Gabriel Boric), con una visión muy sesgada respecto de lo que ha sido ese periodo histórico de Chile”, añadió el legislador.

La subjefa de la bancada RN, Marcia Raphael, explicó que el artículo 99 del reglamento de la Cámara “permite que a exdiputados, se les pueda hacer homenaje en la sala cuando cumplen 10, 20, 30, 40 o 50 años de fallecidos, con la sola petición de un comité. Es algo que no se vota y no se puede negar ningún otro comité”.

En esa línea sostuvo que “el homenaje que se le rendirá a Allende fue una decisión unilateral de la oposición y del Partido Socialista respaldándose en el reglamento de la Cámara que permite homenajes a expresidentes y parlamentarios. Desde la bancada de Renovación Nacional estamos evaluando nuestra participación y lo más probable es que nos restemos”.

La diputada Raphael ahondó en que “en nuestro país debemos tolerar que la izquierda quiera imponer una visión única de la historia desde el año 73 en adelante. No debemos olvidar que el Presidente Allende rompió las bases institucionales de nuestra Nación y no nos parece que debamos hacer un acto para homenajearlo (...)”.

La intención del homenaje se comunicó en el acuerdo de los comités parlamentarios el pasado 2 de agosto, donde los jefes de bancada del oficialismo solicitaron la instancia para realizarse al inicio de la sesión del lunes 11 de septiembre.