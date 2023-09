Diputados RN presentan proyecto para garantizar la reserva de testigos en causas de crimen organizado

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó, esta mañana, un proyecto de ley para garantizar la protección de testigos en causas donde se investiguen bandas o agrupaciones dedicadas al crimen organizado.

La iniciativa se presenta luego de que este jueves, la Corte de Apelaciones de Arica acogiera el recurso presentado por el Ministerio Público para revertir la decisión del juez de garantía de la misma región, Hector Barraza, quien dio la orden a la fiscalía local de entregar a las defensas de los imputados la identificación de los testigos, en el marco de una causa contra el clan Los Gallegos, célula que funciona como brazo operativo del Tren de Aragua en esa ciudad.

A raíz de este conflicto, los diputados de RN Miguel Mellado, Miguel Becker, Jorge Rathgeb y Juan Carlos Beltrán presentaron un proyecto que introduce una modificación al artículo 308 del Código Penal, con el objeto de garantizar la reserva de identidad de testigos en causas en que se persigan a bandas delictuales o asociaciones ilícitas.

“Se disponen sanciones penales para quien revelare la identidad de un testigo cuya identidad se declare reservada y se permite la declaración anticipada y la deposición en juicio oral de una manera en la que, asegurándose la posibilidad de la defensa de interrogar el testigo, no se pueda conocer su identidad”, señala la iniciativa que cuenta con el respaldo de los diputados Andrés Longton, Diego Schalper y José Miguel Castro, que integran la comisión de Seguridad Ciudadana.

Uno de los diputados patrocinantes del proyecto, Miguel Mellado, aseguró que el Estado “tiene que proteger a todos los chilenos que quieran ser testigos contra estas bandas del crimen organizado, tanto el terrorismo en el sur como aquellas bandas organizadas como Tren de Aragua en el norte”.

“Hemos presentado este proyecto de ley porque creemos importante que el Estado proteja a los testigos protegidos, sean realmente testigos protegidos, y la primera parte de proteger a estos testigos es no revelar el nombre de aquellas personas que puedan ser unos testigos directos de las fechorías que cometen estos terroristas o estas bandas organizadas”, complementó el legislador.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se sumó por su parte al llamado a implementar reformas legales para uniformar los criterios de protección a testigos en los tribunales del país.

“Urgen reformas, esto no puede quedar a criterio de una persona en particular, sino que tenemos que tener una estructura que responda a las necesidades de las investigaciones contra el crimen organizado. Acá no hay que inventar mucho, toda vez que tenemos situaciones similares en el derecho comparado que se han resuelto, como es el caso de Colombia o Italia”, explicó el fiscal Carrera.