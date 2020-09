Diputados UDI afirman que acusación constitucional contra Mañalich está fuera de plazo

Tras la acusación constitucional presentada el pasado 13 de septiembre por parlamentarios de oposición en contral del exministro de Salud Jaime Mañalich, esta jornada se dio a conocer una carta enviada a la mesa de la Cámara Baja por los diputados UDI María José Hoffmann y Juan Antonio Coloma, donde argumentan que la iniciativa no fue ingresada dentro del plazo legal establecido por la Constitución, por lo que debe ser declarada como inadmisible.

En el texto explican que si bien la acusación presentada contra Mañalich por su gestión ante la pandemia de Covid-19 fue presentada ante la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados el pasado 13 de septiembre, es decir, 90 días después de que el ministro fuera cesado en su cargo, la acusación se da por ingresada solo en el momento en que la sala de la Cámara de Diputados da cuenta de ella, lo que no ha sucedido aún.

“La acusación constitucional debe cumplir con requisitos de forma y fondo expresamente señalados en nuestra legislación”, indican los diputados UDI, agregando que "dentro de estos requisitos de forma, se exige la presentación del libelo acusatorio dentro del plazo establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 52 N° 2), a saber, “mientras el afectado esté en el ejercicio de su cargo o dentro de los tres meses siguientes a la expiración en su cargo”.

Asimismo, destacan que la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 37 y el reglamento de la Cámara, en su artículo 329, indican que las acusaciones constitucionales se tendrán por presentadas desde el momento en que se dé cuenta de ellas en la Cámara de Diputados, lo que deberá hacerse en la sesión más próxima a su presentación.

Así, destacan que "el legislador ha señalado para tener por presentadas las acusaciones constitucionales, no es el momento en que dicho libelo se entrega a la oficina de partes, sino el momento en que la Cámara de Diputados, en su sesión más próxima, da cuenta de la acusación constitucional. Por tanto, en el caso sublite, la acusación constitucional no puede entenderse por presentada aún, ya que no se ha dado cuenta de ella, cuestión que ocurrirá en la sesión más próxima, a saber, martes 22 de septiembre.

Es por esto que, afirman los diputados UDI, la mesa de la Cámara “deberá en dicha sesión, declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad sin más trámite, puesto que habrán transcurrido de forma íntegra los tres meses siguientes a la expiración del cargo que exige la Constitución Política de la República".

Reacciones

Tras conocerse la carta, la propia diputada Hoffmann ahondó en su contenido y señaló que “creemos que en esta presentación hay falta de rigurosidad, no solamente porque fue presentada a última hora sino porque está fuera de plazo. Es completamente extemporánea y es por eso que le queremos solicitar a la mesa un pronunciamiento sobre el plazo de esta presentación de acusación constitucional”.

Por su parte, su par de Evópoli Luciano Cruz-Coke respaldó la interpretación del plazo, al afirmar que se trata de un error de los parlamentarios opositores que presentaron la iniciativa contra Mañalich.

“Siendo la séptima acusación constitucional que presentan y habiendo tenido tres meses no debiera pasarles esto”, afirmó. “Subraya la improvisación con que actúan”, agregó.

" A juzgar por lo señalado por el Código Civil en materia de plazos y por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, la acusación no está presentada hasta que se de cuenta de ella. Siendo así estarían fuera de plazo. Habiendo tenido tan tiempo desde el 14 de Junio para presentar la acusación constitucional deciden hacerlo a la hora nona, a la rápida y sabiendo que estaban sobre el limite", concluyó Cruz-Coke.