Directiva UDI exige al gobierno reponer el Estado de Excepción en La Araucanía

La directiva de la UDI, liderada por Javier Macaya y María José Hoffmann, emplazó al gobierno a reponer el Estado de Excepción en La Araucanía.

Esto ante el aumento de hechos de violencia que han ocurrido en la región y en la Macrozona Sur del país. El último hecho de violencia producido en la zona fue el que afectó a la comuna de Los Alamos, Arauco, Región del Biobío, donde 33 vehículos fueron quemados por más de 40 encapuchados.

“No es aceptable que no se haya renovado el Estado de Excepción constitucional y hoy, a más de un mes de que no se renovó esta herramienta tengamos indicadores y la cantidad de hechos de violencia que han ocurrido en La Araucanía. Es grave que el gobierno no tenga una alternativa respecto a lo que está ocurriendo en la Región de La Araucanía”, sostuvo Macaya.

“Necesitamos y venimos a exigirle al gobierno que puedan reconsiderar la decisión de establecer el Estado de Excepción en La Araucanía”, complementó. Se espera que este miércoles y jueves la directiva gremialista se traslade a La Araucanía.

Sobre la opción de que se avance en la compra de tierras a través de la Conadi, que ha sido la postura que ha expresado el gobierno del Presidente, Gabriel Boric, el timonel gremialista, indicó que “está demostrado durante 30 años en nuestro país que esa no ha sido la solución del conflicto en La Araucanía”.

Por su parte, Hoffmann, indicó que “vemos con mucha preocupación como a este gobierno se le está yendo de las manos el tema de la seguridad. Se les ve incómodo, sin expertise y sin capacidad de generar algo tan simple como es un plan”.

“No hemos visto hasta el día de hoy cuál es el plan, cuál es la estrategia, cuáles son las políticas públicas que implementará el gobierno del Presidente Boric para enfrentar el flagelo de la delincuencia, el dolor que significa el terrorismo en la Macrozona Sur”, complementó.

“Ellos han sido muy enfáticos en que no quieren gobernar permanentemente con Estado de Excepción. Eso es razonable, pero cuando uno está a la luz de los resultados, no puede evitar tener que usar las herramientas que le da hoy la Constitución para enfrentar este problema tan grave”, concluyó la secretaria general de la UDI.