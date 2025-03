Discusión presidencial en el PC: Jara advierte que seguirá siendo ministra “hasta que no se tomen otras decisiones”

Pasadas las 13.00 horas de este sábado, la ministra del Trabajo, Jeanette Jara llegó a la sede de reunión del comité central del Partido Comunista, para integrarse a la discusión en un fin de semana que es considerado clave en la definición de la carta presidencial de la colectividad.

La fecha de definición del candidato estaba originalmente planeada para el 15 de marzo, sin embargo, fue el presidente del partido, Lautaro Carmona, quien informó la decisión de mover la fecha límite para este sábado 22 de marzo.

Pese a esto, hay quienes advierten que la definición se podría aplazar aún más allá de este fin de semana

En ese escenario, la ministra Jara, quien representa una de las opciones más fuertes para asumir la candidatura del partido, advirtió este sábado que de momento la discusión está enfocada en “la idea del programa para proponerle al pueblo de Chile más que en los nombres”.

“Sé que hay una expectativa distinta, pero yo creo que no es menor primero discutir qué es lo que un partido político le quiere proponer al país y luego en otro momento me imagino, a lo mejor hoy día mismo, después se verán los nombres”.

Consultada por una posible candidatura y salida del gobierno, aseguró que de su parte hay “absoluta tranquilidad” y que “me gustaría acompañar al Presidente hasta cuando cuente con su confianza y no se tomen otras decisiones”.

De igual manera, advirtió que el debate de su candidatura “todavía no se da en el Partido Comunista, también yo lo he señalado y parece que nadie me cree, pero de verdad, a esta altura estos temas los tomo como rumores”.