Disección a la polémica vocería de Boric sobre el caso Monsalve

53 minutos. Ese fue el tiempo que duró la polémica vocería del Presidente Gabriel Boric este viernes para dar cuenta sobre el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).

Esto, luego este jueves el médico socialista puso fin a su paso por la actual administración. “He presentado mi renuncia, lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra”.

Sobre quien fuera uno de los hombres clave de La Moneda en temas de seguridad existe una denuncia por presunta violación, ingresada al Ministerio Público el lunes 14 de octubre, y por la que existe un peritaje del Servicio Médico Legal (SML) en que se daría cuenta de lesiones. La denunciante es una mujer mayor de edad, funcionaria de la repartición que Monsalve lideró hasta ayer.

Con una disposición poco habitual, el Jefe de Estado dejó claro a los periodistas que todas las preguntas sobre el caso serían respondidas. De hecho, solicitó que las consultas relacionadas a la actividad en la comuna de Lampa, fueran planteadas después de abordar por completo la salida de la ahora exautoridad del Ejecutivo.

DISECCIÓN DE LA VOCERÍA

Cómo se enteró

“La ministra Tohá supo de una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde. Dado la gravedad de la misma, la ministra procedió a comunicármelo. En ese mismo momento, cuando la ministra me la comunica, yo cito al subsecretario Monsalve a mi oficina. El subsecretario Monsalve en ese momento se encuentra en el Congreso en Valparaíso”.

Desconoce detalles de la denuncia

“Respecto del contenido de la denuncia realizada en contra de Manuel Monsalve, quiero ser muy claro en esto, yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación (...) hasta el día de hoy, ni yo ni la ministra Tohá hemos visto el contenido de la denuncia”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, renunció ayer a su cargo.

Monsalve asegura no conocer la denuncia

“Antes de esto no teníamos ninguna noticia ni indicio de este caso. Cito al subsecretario Monsalve a mi oficina, llega en la noche a La Moneda. En esta reunión, el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia”.

Pide recabar antecedentes

“Como la ministra Tohá me había informado anteriormente que la denuncia existía, posteriormente supimos que esta había sido presentada, como todos saben hoy día, el día lunes 14. Instruyo inmediatamente que se recaben todos los antecedentes en respeto de la ley, respecto del carácter de la denuncia para poder tomar las decisiones correspondientes”.

Exige a Monsalve ponerse a disposición

“Le digo al subsecretario Monsalve que debe ponerse inmediatamente a disposición de la PDI y del Ministerio Público, y colaborar en todo lo que exija la investigación. Esa misma noche, martes en la noche, el subsecretario entrega su celular a la PDI y se pone a disposición de la PDI -y ahí lo tendrá que comentar el Ministerio Público o la PDI- de realizar las pruebas que la policía le exija”.

Le pide la renuncia

“Posteriormente, y con los antecedentes recabados durante el día miércoles se hizo la evaluación correspondiente y le solicité al subsecretario la renuncia, quien a su vez me la presentó inmediatamente -al respecto no hubo desacuerdo- el día jueves”.

En Lampa, por cerca de 50 minutos, el Presidente Gabriel Boric entregó explicaciones por el caso de Manuel Monsalve. Foto: Edwin Navarro / Aton Chile.

Permanencia era incompatible

“Su renuncia consideramos, y en esto estamos todos de acuerdo, es lo que corresponde y es un paso imprescindible para asegurar una investigación rigurosa y completa sobre estas acusaciones. En particular, porque en su rol de subsecretario del Interior, Manuel Monsalve tenía jefatura sobre las policías y un contacto directo y permanente con ellas. Por lo mismo, su permanencia, aún sin haber sido formalizado, nos pareció, y a mi criterio, era incompatible con la denuncia que se había presentado en su contra”

Descarta ánimo de ocultar el caso

“Quiero ser muy claro con ustedes; aquí nadie puede esconder nada y eso es lo que le he exigido a todos los funcionarios de gobierno (...) por parte del gobierno no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar algo tan grave como esto”.

Resguardo a la víctima

“Hay que resguardar la seguridad y la privacidad de la denunciante y el gobierno que presido tiene el deber de dar cuenta de todos los detalles que están en su conocimiento (...) la renuncia del subsecretario es una manifestación clara de nuestro compromiso inquebrantable con los derechos de las mujeres”.

Revisión de cámaras del hotel

“El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel, para ver en qué condiciones habían entrado. Eso me lo dijo el subsecretario Monsalve. Respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar”.

Factor humano

“En lo humano, evidentemente, esto es devastador. Es devastador para todos, porque yo creo que todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve, valorábamos el trabajo que estaba haciendo a cargo de la seguridad. Pero ahora creo que no es momento, lo digo con mucho respeto, de hacer loas del subsecretario Monsalve”.

Destaca la celeridad en el manejo del caso

“Como señalé, yo me entero y converso con el subsecretario Monsalve el martes de la noche. Apenas yo me entero, le exijo que vaya a mi oficina, conversamos. Durante el miércoles pido que se recaben antecedentes de una denuncia cuyas características no conocíamos (...) después, ese día jueves a las 2.00 pm., si mal no recuerdo, me reuní con el subsecretario Monsalve, le comuniqué mi decisión y eso se hizo público rápidamente. Yo no sé si habrá otro caso en donde se haya actuado con más velocidad en esto (...) tengo la convicción de que actuamos con la mayor celeridad teniendo la información, recabando la información que nos permitía tomar esta decisión”.

Mea culpa del manejo de la situación

Tras ser consultado sobre porqué el exsubsecretario acudió a una sesión legislativa el jueves, cuando desde el martes se supo la existencia de la denuncia, Boric respondió: “Tenemos un Congreso y una relación que es particularmente tensa. La sesión del Congreso estaba citada para aprobar el presupuesto del Ministerio del Interior. Ustedes han visto que cuando no asisten las autoridades correspondientes, muchas veces se generan conflictos al interior del Congreso. En un tema que es particularmente sensible, quizás se podría haber hecho de otra manera. Yo creo que eso es algo que se puede evaluar”.

Mención al criterio Tohá

El Mandatario fue inquirido nuevamente sobre porqué Monsalve no salió antes de su cargo. Boric respondió: “Una denuncia no implica culpabilidad. El criterio que nosotros hemos establecido como gobierno y que hemos defendido es que las personas que sean formalizadas y que por lo tanto, al ser formalizadas, deben enfrentar un juicio, no pueden continuar en cargos de responsabilidad. Todos recuerdan aquello que sucedió hace poco con el general Yáñez (...) ahora desde el Parlamento dicen cómo es posible que se hayan demorado, y no son 48 horas, son, yo diría, 36, pero eso a estas alturas da lo mismo. (...) Acá, ni siquiera hay una formalización, y no conseguíamos el contenido de la denuncia. Por lo tanto, lo mínimo, desde mi punto de vista, era saber de qué estábamos hablando”.

Descarta contacto con la denunciante

“Respecto a la persona que hace la denuncia, yo no he tomado ningún contacto con ella. La ministra Tohá no ha tomado ningún contacto con ella. Y, según lo trascendido en la prensa, el jefe de gabinete tomó contacto con ella en las semanas anteriores, pero eso es lo que sabemos de la prensa. Yo no tengo más información respecto a aquello. Y creo que no me correspondería tomar contacto personal con ella ni hacer cualquier cosa que se pueda entender como una presión”.

Dice no conocer cambios de sueldo

“No tengo ninguna información respecto a ese tema. Eso, respecto de estos cambios de sueldo o comunicaciones que hayan habido, me enteré, tal como ustedes, no tengo realmente nada de información respecto a ese tema (...) El subsecretario Monsalve no me entregó ninguna información respecto de cambio de cargo ni de aumento de sueldo. Ni siquiera sé qué rol cumplía antes esta persona”.

Monsalve no asiste a vocería

Consultado por la ausencia del exsubsecretario en el balance de Fiestas Patrias, Boric respondió: “Yo estaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York (...) por supuesto no supe, yo no tenía información, imagínese, estaba en la ONU, tuve reunión con diferentes presidentes del mundo, no tenía información de quién asiste o quién no asiste a una actividad particular mientras estoy afuera”.

Boric revisa su conversación por chat con Monsalve

“Para evitar cualquier tipo de especulación o contradicción. La ministra Tohá me informa a mí, no sé la hora específica, pero debe haber sido a eso de las 16.30 de la tarde. Inmediatamente informado, yo le escribo al subsecretario Monsalve. Puedo ver, de hecho, en el celular la hora en que le escribí al subsecretario Monsalve a través de la aplicación de signos. Lo voy a revisar en cámara para que ustedes sepan”.

Dicho eso, Boric procedió a revisar y relatar su conversación con Monsalve: “¿Vuelves a la Moneda? a las 4.27 pm. A las 5.43 pm. le escribo después ‘Recuérdame a qué hora llegas’. Me responde cerca de las 19 horas. Yo diría que llegó más tarde de las 19 horas porque ya estaba oscuro cuando llegó. Esos son los horarios en los que se da la sucesión de hechos”.

Roces con su equipo

“¿Qué pasa? No, no es suficiente. Voy a responder todo lo que haya que responder”, de esta manera respondió el Presidente a su equipo que intentó ponerle fin a la vocería.

Más tarde, el Mandatario le pidió unos segundos a la prensa y se acercó a alguien de su equipo que lo esperaba al costado del escenario. En ese instante, a Boric se le vio evidentemente enojado.

“Tengo la tranquilidad de no estar ocultando nada”

“Yo me he puesto acá frente a ustedes y voy a seguir respondiendo preguntas porque tengo la tranquilidad de no estar ocultando nada. Y si hay cualquier duda, estoy disponible para que cualquier persona, cualquier institución realice las consultas que sean necesarias”.

Investigación por obstrucción a la investigación

Tras ser consultado sobre si sabía de la carpeta que el Ministerio Público abrió contra el exsubsecretario Monsalve por obstrucción a la investigación también bajo la ley de inteligencia, Boric respondió: “No, no tenía esa información y me parece totalmente pertinente, si es que la policía así lo estima y nuevamente que se sepa absolutamente todo, me parece que las policías cumplan su labor y yo le he dicho tal como se lo he dicho en otros casos al director Cerna”.