Duras recriminaciones cruzadas marcan inicio del debate sobre ley migratoria en el Senado

Tras más de siete años de tramitación, el proyecto que busca crear una nueva política migratoria para el país comenzó este miércoles a ser revisado por la sala del Senado. La iniciativa fue reactivada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera desde su llegada a La Moneda, quien ingresó una indicación sustitutiva a la reforma con el objetivo de “ordenar la casa”.

El debate estuvo marcado por duras recriminaciones entre la oposición y el oficialismo, particularmente respecto de dos enmiendas que logró aprobar la centroizquierda en las comisiones de Derechos Humanos, Gobierno Interior y Hacienda, las que, a juicio del Ejecutivo, habrían “desnaturalizado” el objetivo de la normativa y que han generado dudas incluso en la propia oposición.

Se trata de dos disposiciones que el gobierno busca que no sean aprobadas la próxima semana, cuando se retome el debate. La primera, es una enmienda impulsada por el senador Juan Ignacio Latorre (RD) y su par Isabel Allende (PS), y que busca establecer una nueva categoría migratoria para quienes busquen oportunidades laborales en el país, indicación que, a juicio del oficialismo, abriría la puerta al “turismo laboral”. Asimismo, otra polémica disposición -que fue aprobada en la Comisión de Hacienda con votos de la centroizquierda- apunta a fijar una regularización extraordinaria para quienes tengan solicitudes pendientes o se encuentren en irregularidad migratoria, permitiendo que puedan solicitar un visado de residencia temporaria, sin ser sancionados administrativamente, dentro del plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Así, desde Chile Vamos defendieron la propuesta del Ejecutivo y los acuerdos que se lograron en varias materias durante el debate en las distintas comisiones. Para el senador Juan Antonio Coloma (UDI) las enmiendas impulsadas por la centroizquierda llevarían al país, a su juicio, al “caos”. “Los llamo a no renunciar a tener políticas públicas inteligentes en materia de política migratoria (...), yo no quiero el caos en Chile”, dijo, emplazando a sus pares de la oposición a “reflexionar”.

Misma postura manifestó el senador Francisco Chahuán (RN), quien llamó a la centroizquierda a la “responsabilidad” y a no aprobar una ley “completamente permisiva”. Sobre la normativa que permite una regularización extraordinaria de migrantes, el legislador aseguró que se trataría de “un verdadero perdonazo para aquellas personas que ingresaron ilegalmente al país”. En ese sentido, llamó al Ejecutivo a que en caso de que esas disposiciones terminen siendo despachadas, a ejercer su facultad de veto.

Pero las dudas respecto de esas enmiendas no solo estuvieron en Chile Vamos. En la oposición también hubo algunos que manifestaron sus reparos. El senador Guido Girardi (PPD), de hecho, cuestionó expresamente la indicación que permite una visa laboral. “Ese visado no va a tener ninguna posibilidad de filtrar a personas que tengan antecedentes”, dijo, aunque también subrayó que “el gobierno no se quiso allanar a otra fórmula y dejó a la Comisión de DD.HH. entre la espada y la pared”.

Otros en el sector, en cambio, defendieron la disposición. “Esta es una forma de sincerar las intenciones y evitar la irregularidad que ha significado, no solo maltrato, sino que vulneraciones de DD.HH.”, dijo la senadora Allende, al defender su enmienda, aunque de todas formas abogó por buscar “los acuerdos para llegar a una política moderna, que permita una migración regular y segura”.

En la misma línea estuvo Ricardo Lagos Weber (PPD), quien llamó al gobierno a no caricaturizar y dejar de lado la expresión “turismo laboral”. “Lo único que pido es que el gobierno baje los decibeles en el tema de la migración. Porque sentarme en la mesa con gente xenófoba no va a ser posible para mí”, advirtió.

Su par de la DC, Yasna Provoste (DC), fue más allá y aseguró que “el proyecto sigue siendo insuficiente según los estándares internacionales” y que “la visa de oportunidad laboral se hace cargo de un vacío” de la propuesta del gobierno .

Con todo, en el Ejecutivo esperan que se caigan ambas enmiendas y, de hecho, apuestan a seguir buscando acuerdos en su tercer trámite o incluso en una eventual comisión mixta.

“El objetivo es una migración ordenada, segura y regular (...) y las indicaciones ingresadas por la oposición en el Senado van en sentido contrario a esos objetivos”, dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.