El efecto Jadue en Recoleta: Se abre el apetito de la derecha y el oficialismo busca defender a su carta

Esta semana habrá una reunión entre el candidato de la UDI a alcalde por Recoleta, Mauricio Smok, y la postulante del Partido Republicano por esa comuna, Ruth Hurtado. Se trata de uno de los primeros acercamientos políticos dentro de la derecha que tiene directa relación con el apetito que se abrió en el sector para recuperar la comuna. Esto luego de que el Tercer Juzgado de Garantía solicitara la medida de prisión preventiva para el jefe comunal de esa comuna, Daniel Jadue.

La carrera por la comuna aún es nudo para el sector, porque -además del UDI Smok y la republicana Hurtado- RN apuesta por el concejal independiente Felipe Cruz. Ninguno de los tres partidos está dispuesto a ceder, menos ahora que consideran que sin Jadue la comuna es “ganable”.

El diagnóstico que se hace es que los asuntos de probidad y transparencia en Recoleta se pueden usar a favor del sector para hacer campaña, especialmente considerando que el candidato del oficialismo -Fares Jadue (PC)- es la continuidad del excandidato presidencial comunista.

Sin embargo, hasta el momento los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y el Partido Republicano han sido incapaces de ponerse de acuerdo. El bloque no inscribió primarias en esa zona, y está negociando con la tienda de José Antonio Kast para definir una candidatura única.

Según entendidos en el proceso de negociación, se ha evaluado elegir la carta de la derecha a través de una encuesta que dé confianza a todos, lo que no es fácil pues se suele acusar de sesgo a los sondeos. La opción que ya fue rechazada es realizar una primaria no legal -que son organizadas por los partidos y no por el Servicio Electoral (Servel)-, pues implica demasiado esfuerzo y costo monetario.

En la derecha dicen que el camino es que los partidos se sienten a negociar esta semana y definan quién cede. En estos procesos es habitual que las colectividades se resten de una comuna para ganar otra a cambio. Así, por ejemplo, hace semanas que se comenta que los republicanos están dispuestos a ceder sus pretensiones en Maipú y en Peñalolén, pero a cambio quieren pedir una comuna en la Región Metropolitana, y Recoleta les interesa.

Con todo, desde Chile Vamos han surgido voces para darle Valparaíso al partido de Kast, y así a cambio les pedirían que cedan en zonas importantes.

A la candidata republicana Hurtado se le critica que ella es originaria de Temuco y en un principio iba como candidata a alcaldesa por allá, de modo que varios esperan que sea ella la que ceda. Para la UDI Recoleta es importante, pues esa comuna fue liderada desde el 2000 hasta el 2012 por el gremialismo, de la mano de Gonzalo Cornejo. Ahí han apostado con todo con figuras nacionales, como por ejemplo el excandidato presidencial Joaquín Lavín.

“Es un candidato muy importante para la UDI, pero también entendemos que yendo con dos candidatos por fuera a enfrentar a la izquierda no ganamos, por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos con mecanismos objetivos, que sean los vecinos de Recoleta quienes definan quién es su candidato. Lamentablemente el Partido Republicano no se quiso someter a primarias, pero tenemos otros mecanismos”, dijo la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

En RN, en tanto, defienden que su candidato Cruz es el actual concejal. Lo cierto es que este tiene disposición a llegar hasta el final con una candidatura, y para ello incluso afirma que está dispuesto a juntar firmas para ir eventualmente como independiente, en caso de que los partidos no lo apoyen. “Yo llego a octubre sí o sí. Estoy a pocos patrocinios para que mi candidatura quede inscrita. Cualquier encuesta dirá que soy por lejos el mejor candidato para enfrentar a los comunistas y recuperar Recoleta. Si Republicanos quiere llevar a Ruth Hurtado hasta el final, Kast tendrá que pagar el costo político de tener a los comunistas 12 años más en Recoleta”, dice.

El análisis del oficialismo

“Soy Fares Jadue. Daniel Jadue es otra persona”. Temprano, en la explanada del Centro de Justicia, Fares Jadue reaccionaba al resultado de la formalización del alcalde de Recoleta por el caso Farmacias Populares, que terminó con el jefe comunal en prisión preventiva.

Fares Jadue, concejal de Recoleta, enfrentaba así, una vez más, los cuestionamientos judiciales que se hacían contra el alcalde, a quien aspira suceder en los comicios del próximo 27 de octubre y cuyo paso por Capitán Yáber podría impactar a su candidatura.

Esto porque el concejal Jadue -alcance de apellido- se ha consolidado como el “delfín” del alcalde Jadue, quien lo ha respaldado abiertamente en reiteradas ocasiones. Ambos, de hecho, se han desplegado en actividades conjuntas.

Fares Jadue también se convirtió en el candidato único del pacto “Contigo Chile Mejor” -integrado por los 10 partidos del oficialismo más la DC- de cara a las elecciones, ya que nadie intentó competir en una comuna con un reconocido respaldo a los candidatos PC. De hecho, la colectividad que lidera Lautaro Carmona consiguió en las últimas municipales contar con cinco de los ocho concejales.

Esta amplia mayoría le dará la ventaja al PC para elegir a quien subrogará a Daniel Jadue en la alcaldía. Allí es Fares Jadue quien tomó la delantera, lo que le entregaría un cariz distinto a su carrera por el sillón municipal en octubre. Esta idea fue objeto de bromas el miércoles pasado en la procesión que hizo el PC por el jefe comunal, cuando uno de los adherentes abrazó a Fares Jadue.

Este nuevo escenario será objeto de análisis en algunos expertos electorales del oficialismo. De momento, los dirigentes se han alineado con la postura institucional que tomó el gobierno del Presidente Gabriel Boric al advertir que las “instituciones deben funcionar”.

Junto con ello, los políticos del oficialismo también recuerdan que aún quedan instancias judiciales en las que Jadue puede apelar, como el mismo alcalde lo transmitió en sus redes sociales.

Además, al igual que lo hizo Fares Jadue, buscan separar las figuras del concejal y del alcalde para los comicios, idea que fue reforzada en La Moneda por el timonel de Convergencia Social, diputado Diego Ibáñez, y su par del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic.

“Eso tendrán que evaluarlo quienes viven en Recoleta, yo vivo en Quilpué. Son personas distintas, ¿no? Hay un alcance de apellidos y no son familiares”, dijo Ibáñez este lunes, al ser consultado sobre los efectos electorales que pueda tener la detención de Daniel Jadue.

“Aquí hay un pacto municipal que se firmó. No hemos tratado ni discutido cambiar ninguna estrategia, así que no veo por qué (no respaldar a Fares Jadue). Esto no es algo que se haya analizado, no veo el efecto inmediato respecto de otro candidato”, cerró Paulina Vodanovic.