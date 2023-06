“El Estado no tiene ahora los recursos”: Boric condiciona pago de deuda histórica y proyecto para terminar con el CAE a reforma tributaria

El Colegio de Profesores no ha descartado iniciar una movilización para exigir el pago de la deuda histórica a docentes jubilados.

En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de DD.HH. falló a favor de 846 profesores y declaró responsable internacionalmente al Estado por violaciones a diversos derechos del gremio, en el marco de un proceso que llevaba casi 16 años en el sistema internacional de justicia. Entonces, solo 660 beneficiados con la resolución estaban vivos.

El caso se origina en la década de los ochenta, tras el traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios. Por medio del artículo 40 del Decreto Ley 3.551 se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación a contar del 1 de enero de 1981. No obstante, los profesores y profesoras que fueron transferidos del Estado central a las municipalidades no recibieron esta asignación, dando así origen a la deuda. Según el Colegio de Profesores, más de 13 mil maestros fallecieron esperando una reparación.

“Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”, señaló el Presidente Gabriel Boric este jueves en su Cuenta Pública para referirse al tema.

“Lo siento personalmente como un deber moral y aunque sé que no basta aún con esta respuesta, creo que es un señal que muestra nuestra voluntad de hacernos cargo de esta herida”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la intención de dar forma a un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, en la que sea superado el Crédito con Aval del Estado que se estableció en el gobierno de Ricardo Lagos.

“Como país tenemos otra deuda que saldar: la de quienes cargan con una pesada mochila por haber accedido a la educación superior. Terminar con el Crédito con Aval del Estado, establecer un nuevo sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad y aliviar la carga de deudas educativas que parecen eternas, son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo. El año pasado me comprometí a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria y mi compromiso sigue en pie”, sostuvo el Presidente Boric en su discurso ante el Pleno del Congreso Nacional.