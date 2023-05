“No podemos seguir esperando”: tras reunión con Mineduc, Colegio de Profesores no descarta movilización por deuda histórica

Esta mañana, el Colegio de Profesores sostuvo una extensa reunión formal con autoridades del Ministerio de Educación para tratar las ocho demandas urgentes priorizadas por el profesorado de su Petitorio Docente, en el que se incluyen la deuda histórica, el pago de bonos adeudados, la revisión de la jornada escolar completa y el bono de retiro después del 2024, entre otras demandas.

En cuanto a cómo evaluaba la reunión, el presidente del gremio, Carlos Díaz, expresó que no estaban “satisfechos”, pero sí “tranquilos respecto de la respuesta”.

“Nos vamos con la sensación de que en algunos puntos por cierto vamos logrando algunos acuerdos, pero insistir en que aquí el tema de los tiempos es fundamental”, indicó.

En este sentido, sostuvo, hay dos temas que en que urge más rapidez: la deuda histórica y el bono al retiro.

“No podemos seguir esperando la deuda histórica más tiempo, no podemos seguir esperando los bonos de retiro más tiempo, y esto le hemos exigido a la autoridad premura y por sobre todo certeza de que esto se va a cumplir muy próximamente”, afirmó.

La deuda histórica es un tema “que por supuesto nos preocupa”, y del que “no nos vamos conformes” tras la reunión, reiteró, puesto que si bien desde el Ministerio de Educación les indicaron que el Presidente Gabriel Boric se podría referir a esto en su discurso el próximo 1 de junio, no dieron un plazo específico de cuándo podría estar resuelto.

“Son 42 años que el Estado de Chile le debe a los profesores, y la verdad que además de comentarnos que probablemente venga un pronunciamiento del Presidente de la República al respecto el 1 de junio, hoy día no hay nada más concreto. No hay una fecha, un plazo, no hay ninguna situación que en el corto tiempo habrá una solución al problema”, sostuvo.

En cuanto al tema del bono de incentivo al retiro, Díaz indicó que pudieron “analizar en profundidad” la situación como está hoy día, y que han reiterado su posición como Colegio de Profesores “respecto a lo lento que va el proceso”, aunque destacó que hay un avance.

“Aquí hay profesores que tienen más de 70 años que siguen en las aulas porque no se paga el bono de retiro, eso nos parece grave, muy delicado”, dijo. “Y por tanto, si bien hay una progresión y un aumento respecto de la entrega de estos bonos en el último tiempo -quedó así establecido en las cifras que nos entregaron- creemos que se debe de todas formas agilizar el plazo”.

“Le hemos pedido puntualmente al Ministerio de Educación que agilice el tiempo, que apure los procesos para que durante este primer semestre podamos cerrar ya el círculo de estos colegios”, añadió.

En cuanto a cuál sería la fecha ideal para tener resueltos estos dos temas, Díaz expresó que el primer semestre, es decir de aquí al 30 de junio, “deberíamos de tener estos temas zanjados, resueltos, claros, y es lo que estamos esperando”.

En caso de no tener una respuesta, el presidente del Colegio de Profesores sostuvo que la movilización siempre es una posibilidad.

“Por cierto, ese es el acuerdo que nosotros tenemos. Estamos en un proceso de movilización ascendente, así lo definimos con nuestros presidentes regionales (...) la posibilidad cierta y concreta de movilizarnos, indudablemente está siempre presente”, sostuvo.

“En este primer cuatrimestre se ha hecho un avance importante en término de pago del bono de incentivo al retiro”

Respecto a estas dos demandas, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia detalló tras la reunión con el Colegio de Profesores que “ha habido una mesa de trabajo que estuvo conversando los criterios” sobre la deuda histórica, y que la idea es que “luego del discurso presidencial de 1 de junio se pueda retomar esta mesa”.

Por otra parte, sobre el bono de incentivo al retiro, sostuvo, este era un “tema muy prioritario” y que como Ejecutivo le están dando “especial énfasis”.

“Se dio el recuento de cómo se ha avanzado (en la reunión), y en ese sentido si bien no se es para celebrar -porque en este tema tenemos un desafío de resolver temas pendientes- en este primer cuatrimestre se ha hecho un avance importante en término de pago del bono de incentivo al retiro, tanto en montos como personas”, afirmó.

En este sentido, detalló la subsecretaria, decidieron conformar una mesa mensual con la división de Planificación y Presupuesto -que es la que ve específicamente el tema de pago de bonos- para ir con el Colegio de Profesores también monitoreando y así hacer un trabajo más articulado en conjunto ellos para poder agilizar el pago.

En cuanto a la reunión, la subsecretaria Arratia valoró la instancia, destacando que este era “un espacio de confianza y trabajo articulado bastante positivo” que van a mantener, y que además cuenta con bastantes mesas que se reúnen de manera periódica.

Otras demandas del petitorio

Sobre los otros temas tratados en la reunión, Díaz destacó que acordaron con el Mineduc presentar como directorio una propuesta concreta respecto del pago de la mención a los profesoras de Educación Diferencial y también de las Educadoras de Párvulo.

Por otra parte, en cuanto a la demanda por agobio laboral, Díaz sostuvo que solicitaron medidas concretas de parte de la autoridad, ya que si bien tienen conocimiento que se han generado distintas iniciativas, éstas “no son medidas concretas que hoy día disminuyan el agobio concreto en las escuelas”.

“Y en eso hemos sido muy enfáticos, y estaremos muy atentos en las próximas semanas, porque se han indicado que se oficiará a los establecimientos educacionales del país respecto a esto”, afirmó

Sobre el tema de la jornada escolar completa, y la solicitud de que ésta “vuelva a lo que originalmente fue”, Díaz valoró que en agosto próximo se realice un Congreso Nacional Pedagógico, “en la perspectiva de poder avanzar hacia una transformación curricular en la educación chilena, que lo hemos venido demandando hace mucho tiempo”.

Los otros temas del petitorio, como terminar con la doble evaluación docente, “ya se encuentran en la ley”, valoró Díaz, ya que la semana pasada fue aprobado el proyecto por la Comisión de Hacienda y ahora pasará a Sala. Al respecto, la subsecretaria Arratia, destacó que esto era un compromiso de gobierno de resolver, y que “la idea es que siga avanzando”.

Junto con esto, añadió el presidente del gremio, ya se encuentran también trabajando en la mesa que va a configurar un nuevo bono de retiro, otra de las demandas urgentes del petitorio, ya que el actual solo rige hasta el 2024. “Este tema ya está avanzando y sabemos que va en buena dirección”, afirmó.