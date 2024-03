El llamado del gobierno para no replicar la derrota del Senado en la Cámara

Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), abordó la preocupación marcada por los timoneles de partidos políticos de gobierno, respecto de la posibilidad de que en la Cámara de Diputados no se respete el acuerdo administrativo y nuevamente el oficialismo no pueda llegar a la testera de la Corporación.

El tema surgió en una nueva cita del comité político ampliado en La Moneda, lugar en donde la jefa de gabinete recibió durante este lunes a los presidentes de partido, Paulina Vodanovic (PS), Diego Vela (RD), Leonardo Cubillos (PR) y Tomás Hirsch (Acción Humanista).

Fueron estos timoneles quienes manifestaron el temor por una nueva debacle en el Congreso, instante en el que recordaron la dura derrota que sufrió el oficialismo -por medio de la carta del PPD, Pedro Araya- en su carrera por llegar a la presidencia del Senado, hace exactamente una semana.

Ese martes fue el RN José García Ruminot quien se impuso como nuevo mandamás de la Cámara Alta, luego de que los representantes de Chile Vamos y Demócratas quebraran el acuerdo inicial, argumentando que el oficialismo también lo incumplió al no permitir que Ximena Rincón llegara a la presidencia de la Comisión de Hacienda. El episodio desató culpas cruzadas entre la derecha e izquierda.

Luego de que los presidentes de partido pusieran el tema sobre la mesa, Carolina Tohá, según presentes, enfatizó en que ojalá las colectividades en el Congreso puedan llegar a un acuerdo y que, con ello, no se repitieran los eventos sucedidos en el Senado.

En la cita, según las mismas fuentes, no hubo autocrítica de La Moneda respecto al asunto, siendo que algunos en el oficialismo transmiten que la derrota ocurrió porque el Ejecutivo privilegió mantener la presidencia en la Comisión de Hacienda. Además, hay otros que apuntan a que no se involucraron lo suficiente en las tratativas, lo que ha generado molestia entre ministros del comité político. El análisis interno de los secretarios de Estado es que el gobierno no puede estar poniendo la cara siempre y que sí advirtieron al PPD.

El escenario es complicado para las fuerzas del gobierno. Sumando a la DC, el oficialismo necesita cinco votos más para que el, o la, representante del Partido Comunista pueda llegar a presidir la Cámara. El tema es que en la oposición se han aferrado de manera firma a que ningún parlamentario del PC arribe a esa posición.

“Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar que el Partido Comunista llegue a la testera, porque ellos tienen como principal misión paralizar la agenda de seguridad”, dijo este lunes el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, desde La Moneda.

“Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar la mesa, tener la mayor cantidad de comisiones posible. No es que no queramos que el PC no esté en la mesa, lo que nosotros queremos es que el gobierno no esté en la mesa”, mencionó en la misma línea la jefa de la bancada de RN, Ximena Ossandón.

Esta no sería la primera vez que en la derecha se oponen a que un comunista llegue a la cabeza de la Cámara, ya le ocurrió a la diputada Karol Cariola en 2022, momento en el que el PC bajó sus pretensiones y se alineó con el representante del Partido Liberal, Vlado Mirosevic.

Al respecto, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, respondió en la tarde de este lunes que “esto no se trata de un cupo en específico, de un partido en específico, sino que se trata de que tenemos un Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, que tiene representantes que esperamos demuestren que son capaces de cumplir sus acuerdos. Eso no sucedió en el Senado, y lo dijimos, y nos pareció lamentable, pero esperamos que sí pueda cumplirse y pueda suceder en la Cámara de Diputados”.

Quien también se refirió al tema fue el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde. “Nosotros creemos que los acuerdos deben cumplirse, al igual que en la vida, en política los acuerdos deben cumplirse porque finalmente lo que permite que el sistema político funcione de buena fe pese a las legítimas diferencias que existen entre los diferentes actores”, complementó el ministro socialista, quien agregó que espera que las reformas avancen más allá de lo que pase en la negociación.

En la misma línea, el timonel de RD, Diego Vela, indicó a la salida del comité político ampliado que “la UDI no tiene la mayoría para definir eso, es parte del anticomunismo que hemos visto continuamente de parte de ellos”.

“Nosotros le informamos al Ejecutivo lo que se está haciendo en el Congreso, buscando que se cumpla y se mantenga y se respete el pacto administrativo acordado para los cuatro años en la Cámara de Diputados, y no se divida la situación vergonzosa generada por la derecha en el Senado. Nosotros esperamos que en la Cámara sí se cumpla el acuerdo, le corresponda a un partido, en este caso al Partido Comunista, presidir la mesa”, dijo Tomás Hirsch.