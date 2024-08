“El ministro trabajó para los notarios”: la respuesta del senador Ossandón por alusión de Cordero al trabajo de su hijo

El senador Manuel José Ossandón (RN) abordó las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló la mañana de este lunes que hubiese sido “conveniente” que el parlamentario “hubiese transparentado” el cargo de su hijo en el Conservador de Bienes Raíces. Esto, luego del conflicto que se generó en el Senado en el marco de la tramitación de la ley de notarios y conservadores.

El martes pasado, los senadores de RN, Ossandón y Rafael Prohens, pidieron derivar el proyecto -que se tramita en el Congreso desde septiembre de 2018-, a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que preside el mismo Ossandón. Todo esto, cuando la iniciativa ya estaba lista para llegar a la Sala de la Cámara Alta.

Ossandón, autor de la jugada que derivó la ley de notarios a la Comisión de Gobierno, tiene un vínculo con el gremio, pues su hijo trabaja con el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Sin embargo, su argumento es que pretende prohibir que familiares de parlamentarios accedan a estos cargos. En tanto, Francisco Chahuán (RN), hijo de la notaria de La Calera, se inhabilitará, mientras su par Francisco Huenchumilla (DC), casado con la notaria y conservadora de Lautaro, dijo que se apegará a lo que dicta la ley y el reglamento.

Bajo ese contexto, esta mañana, Cordero dijo desconocer el cargo que ocupa el hijo de Ossandón, aunque señaló que, de ser efectivo que trabaja en el Conservador de Bienes Raíces, cree “que al menos era conveniente que lo hubiese transparentado”.

“No lo conozco, no lo sé. De hecho, una de las normas que se está incorporando es transparentar el personal contratado en notarias de conservadores”, sostuvo.

Más tarde, el senador Ossandón, en conversación con CNN, dijo que en “el 2020 el ministro trabajó para los notarios archiveros en el tema de la firma electrónica. Fue contratado y tiene dos boletas bien grandes. ¿Por qué no transparentó eso también él?”, se cuestionó.

Sumado a ello, agregó que, a su parecer, el ministro “no está inhabilitado, pero está tratando de dejarme a mí mal, cuando yo lo único que he hecho es todo lo contario: los parientes de los parlamentarios tienen que tener inhabilidades. Ellos lo sacaron y eso no corresponde”, sostuvo.

Además, el parlamentario insistió en que “todo el mundo sabía” que su hijo “trabajaba en el conservador. Y justamente lo que yo estoy planteando es que aquí no hay inhabilidades para los parientes de nosotros. Todo lo contrario, yo quiero que existan inhabilidades para los parientes de nosotros los parlamentarios. Por lo tanto, mi hijo no puede ser ni conservador ni tampoco notario”.

Junto con ello, agregó que su hijo “tiene un puesto de revisor de prohibiciones, no tiene ningún puesto de relevancia”.