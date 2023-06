El “no” de Boric a la piocha republicana que le intentó regalar el diputado Ojeda

“Un regalo para que la fuerza lo acompañe”. Esa fue la frase que el diputado independiente de la bancada de republicanos, Mauricio Ojeda, le dijo al Presidente Gabriel Boric a su entrada al Congreso Nacional, mientras le entregaba un prendedor de republicanos de regalo.

Después de hacer su ingreso a la alfombra roja a las 11.04 horas y acompañado de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Mandatario fue interceptado por el diputado Ojeda: “Él me saludo y me preguntó que cómo lo trataría hoy. Muy bien le dije , solo que le pediría algo muy importante: que actuara con mano dura contra el terrorismo y el narco, sin complejos”, contó el parlamentario.

A su petición, el Jefe de Estado respondió “así lo haremos”. Pero luego de esa respuesta, Ojeda le propuso que entonces llevara una piocha republicana de regalo, a lo que Boric se rió y le apartó la mano, según muestran las imágenes captadas en el momento.

“No lo aceptó pero lo tomó con humor”, concluyó el diputado tras el impasse.

El hecho marca un hecho importante después de la serie de declaraciones cruzadas entre republicanos y el Ejecutivo luego de las últimas declaraciones del consejero constituyente republicano Luis Silva. En una entrevista para Icare, viralazada ayer por redes sociales, el republicano reconoció admirar a Pinochet, aunque descartó calificarse como “pinochetista”.

“Habiendo dicho que tengo una admiración por él como hombre de Estado, lo he dicho públicamente, no me declaro pinochetista porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar con una figura histórica”, dijo Silva.

Sus dichos inmediatamente tuvieron repercusiones, donde el propio Boric utilizó sus redes sociales para contestarle:

“Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás”, señaló el Mandatario en la red social.