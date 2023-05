“El Presidente no nos dejó hablar de seguridad”: diputados de oposición por La Araucanía manifiestan disconformidad tras encuentro con Boric

Los diputados por la Región de La Araucanía de oposición que se reunieron este martes con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio Cerro Castillo, se manifestaron disconformes con la cita, luego de que el tema de la seguridad en la zona no fuera abordado.

El objetivo del encuentro, habían informado desde Presidencia, era hablar sobre el “recrudecimiento” de una serie de hechos de violencia en la Macrozona Sur, además de evaluar los avances y desafíos en el marco de la implementación del Plan Buen Vivir -cuyo objetivo será proponerle al país plazos y mecanismos concretos de restitución de tierras para las comunidades mapuche de la zona- que fue anunciado hace un año por el Ejecutivo.

Sin embargo, de acuerdo a los personeros opositores, fue este último tema el que fue llevado a la mesa por el Presidente, quien habría señalado que el ítem seguridad sería abordado “más adelante”.

El diputado por el distrito 23 Henry Leal (UDI) aseguró tras la cita que “fuimos convocados para hablar también de seguridad y el Presidente no nos dejó hablar de seguridad (…) Como bancada vamos a votar en contra del Estado de Excepción, creemos que es insuficiente”.

El diputado Jorge Rathgeb (RN) afirmó que “todos pensamos que en la reunión con el Presidente de la República se iba a referir principalmente al tema de seguridad, pero nos encontramos que solamente él quería tratar temas respecto de la comisión de paz y entendimiento. Planteamos nuestros puntos de vista, todos reclamaron respecto de que no se tratara la situación de seguridad, el Presidente insistió que lo vería más adelante”.

Rathgeb además habló de la necesidad de establecer más medidas en la zona, y que de no haber nuevos anuncios por parte del gobierno en ese sentido, desde Renovación Nacional no se aprobaría una nueva prórroga del estado de excepción. “Con esta reunión, mañana (miércoles) con la posición que ya han manifestado otras bancadas y la que vamos a tener nosotros como RN, la renovación del estado de excepción así tal cual está planteado, yo creo que empieza a tambalear”, sostuvo.

“Esperaremos que es lo que sucede el día de mañana con los ofrecimientos y los planteamientos del gobierno a través de la ministra del Interior, o de lo contrario votaremos en contra de un estado de excepción que hasta el día de hoy se ha mantenido acotado y sin cumplir el objetivo que realmente se requiere, como es llevar seguridad a la región de La Araucanía”, agregó.

El diputado republicano Stephan Schubert manifestó que “la convocatoria era para hablar de lo que estamos viviendo en la región, pero el Presidente circunscribió la conversación al planteamiento que él ha hecho respecto a una comisión de Paz y Entendimiento”.

En ese sentido detalló que “nos dio la palabra a nosotros para escucharlo y la verdad es que yo le planteé que nosotros veníamos a escucharlo a él y queremos saber en definitiva en qué consiste esa comisión. Luego de escucharnos a todos hizo un esbozo de lo que él quiere anunciar a la brevedad respecto a la comisión”.

El legislador también especificó que el principal tema de la comisión “dice relación solo con el asunto de tierras, así que queremos ver en definitiva cuál será el anuncio oficial del gobierno, esperamos que resulte y que sea exitosa, pero nosotros creemos que hay otros asuntos. No pudimos hablar de seguridad, sin perjuicio de ello, le manifesté la necesidad de decretar Estado de sitio”.

La diputada independiente Gloria Naveillan aseguró a La Tercera que una “mala sensación me queda de la reunión, si estamos convocados a una reunión con el Presidente los parlamentarios de la zona más afectada por terrorismo, tanto en Arauco como en Araucanía, y de entrada el Presidente nos dice que no se va a hablar de seguridad cuando en la convocatoria estaba claro que los temas eran seguridad y el Plan Buen Vivir, que lo llamo ‘plan humo’, porque la verdad aparte de pagar tremendos sueldos, todo este tiempo no se ha hecho nada con este tema”.

Asimismo, destacó los hechos de violencia registrados durante la jornada y los usó para ejemplificar la urgencia que reviste el tema de la seguridad. “De verdad me parece impresentable que estando en la situación que estamos, con una casa nuevamente quemada en Quidico, ya van 80; más un agricultor baleado hoy, él y su trabajador (...) entonces, cómo el Presidente puede decir que no va a hablar de seguridad ahora, si no que nos va a convocar a una nueva reunión para hablar de seguridad”

“Yo no entiendo en qué planeta vive, es una cosa impresionante, no puedo creer que él no nos haya permitido hablar de seguridad. Estoy como en un estado de decir ‘¿a qué fui?’ Porque para escuchar de un plan que es puro humo (...) quedé con la sensación de que aquí no se nos escucha, no se nos quiere escuchar como ciudadanía”, finalizó.