“El sueldo que ella recibía es muy alto”: Chile Vamos pide a USS aclaración por monto que pagaban a Cubillos

Las directivas de Chile Vamos abordaron este jueves la situación de la exministra Marcela Cubillos, la candidata independiente a alcaldesa de Las Condes que es apoyada por el bloque y que ha debido dar explicaciones por su sueldo de $17 millones en la Universidad San Sebastián.

Tras conocerse la suma en una nota de El Mostrador, la Superintendencia de Educación Superior ofició a la casa de estudios para que informe del detalle de funciones que realizó Cubillos y ponga a disposición del organismo los antecedentes de respaldo.

Por otro lado, ante una denuncia de diputados del Partido Socialista, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación respecto a eventuales ilícitos.

“No hay que adelantarse. Lo que estamos haciendo hoy día es pedir aclaración. Creemos que ella se ha defendido, pero la universidad no ha aclarado por qué era ese el monto y no otro”, indicó el diputado Guillermo Ramírez, presidente del Unión Demócrata Independiente (UDI), en la Sede del Congreso en Santiago al mediodía de este jueves.

Ramírez dijo compartir la crítica por el tema, pero advirtió que no permitirían que se desvíe la atención hacia otros temas.

“Creemos que el sueldo que ella recibía es muy alto, es incluso muy alto en comparación con personas que ejercen labores similares y por lo tanto nosotros creemos que esto requiere una mayor aclaración por parte de la universidad. El problema que se genera con esto es que se le abre la oportunidad a algunos parlamentarios de izquierda que lo que quieren es un mayor control sobre todo aquello que reciba aportes públicos y nosotros vamos a defender la autonomía de ciertas instituciones”, señaló el timonel gremialista.

Asimismo, rechazó la idea de suspender la militancia de Andrés Chadwick, asegurando que “aquellos que le imputan delitos van a tener que enfrentar a la justicia por calumnias porque hasta ahora no han sido capaces de presentar una sola prueba respecto de lo que dicen”.

“No hay absolutamente ninguna prueba. Por lo tanto, si hoy día no se le está imputando ningún delito por parte de la Fiscalía, si hoy día no hay elemento alguno para que incluso sus más acérrimos contradictores puedan probar lo que están diciendo, entonces yo la verdad es que no comparto la idea acerca de suspender la militancia hoy día”, sostuvo Ramírez.