Elección de nuevo presidente del Senado: Rincón advierte que Demócratas romperá acuerdo si no obtiene cupo en Hacienda

Finalmente la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, no pudo tomar asiento en la Comisión de Hacienda este martes.

Hace algunos días ya había amenazado con que, de no ser así, rompería el pacto administrativo suscrito por casi todas las fuerzas políticas (salvo por RN) para ir alternando la presencia en los principales cargos de la corporación. Entre sus consensos, está que ahora será el turno de que el Partido por la Democracia (PPD) presida la testera. No obstante, ahora Rincón no descartó votar por el RN José García Ruminot.

“En el actual estado de las cosas, el acuerdo no se está cumpliendo y nosotros obviamente no nos sentimos obligados a ese acuerdo que ya no existe”, aseguró esta jornada, luego de el senador Francisco Huenchumilla (DC) también exigiera un cupo en Hacienda y que el actual presidente de esa comisión, Ricardo Lagos Weber (PPD), avisara que dejaría la instancia recién a partir del miércoles.

Los senadores Ximena Rincón (Demócratas) y Francisco Huenchumilla (DC). Foto: Leonardo Rubilar Chandía / AgenciaUno.

La razón de esta pugna es que existen dos interpretaciones de lo que dice el acuerdo, que fue firmado cuando aún no se producía la división de la Democracia Cristiana. Según quedó consignado en la planilla que asignaba los cargos, a partir de marzo de 2024 uno de los cinco cupos en la Comisión de Hacienda debía cederse a Evópoli (específicamente al senador Felipe Kast) y otro a “DC Ximena Rincón”.

Para la Falange predomina la referencia a la “DC”. Para Rincón, sin embargo, prevalece la mención de su nombre.

En este escenario, sin poder integrar aún la instancia en cuestión y ad portas de la votación por el nuevo presidente de la Cámara Alta, la timonel de Demócratas indicó que conversará junto a su compañero de bancada, Matías Walker, para definir qué hacer. “El problema es que no necesitamos pedir nada. Ya, como decimos los abogados, está traba de la litis. Hay una comunicación formal que entregó el senador Huenchumilla al senador Walker como jefe de bancada”, indicó.

Consultada respecto a cómo destrabar la situación, afirmó que sería “cumpliendo el acuerdo, y eso significa que nosotros integremos la Comisión de Hacienda, que hasta el día de hoy no es así”.

“Nosotros ya vivimos esta situación el año pasado, en que, pese a que no se había respetado mi presidencia de futuro, respaldamos la votación de la mesa. En esta oportunidad no lo vamos a hacer. Si no se cumple el acuerdo integralmente, no podemos nosotros entender que hay un acuerdo en la mesa”, advirtió.

Para hacer efectivo el acuerdo, la exDC sostuvo que “bastaría con que los que integran este comité, que son el Partido Comunista y el PPD, entreguen el espacio a Demócratas”.

La interpretación de la DC: “Los Demócratas forman parte de la oposición”

Para argumentar por qué el cupo debe ser otorgado a la Falange, el senador Huenchumilla recordó que acuerdo inicial se hizo entre la oposición (sin RN) y el oficialismo, incluyendo a la DC en esta categoría. En ese entonces, el partido tenía cinco senadores.

Según el legislador, la decé se dividió cuando Walker y Rincón formaron Demócratas, momento en que la bancada falangista quedó con tres senadores y el nuevo partido de los exDC con dos.

“El año 2022 (parte) y el año 2023 (en su primera parte) los Demócratas decían ser de centro sin alinearse con la derecha explícitamente. En el segundo semestre del 2023, y más categóricamente hasta hoy marzo del 2024, los Demócratas transitan hacia la derecha (esto es de público conocimiento). Por lo tanto, hoy al inicio del año legislativo de marzo del 2024 los Demócratas forman parte de la oposición”, argumentó.

Francisco Huenchumilla.

Por ello, aseguró, “la composición de la Comisión de Hacienda y de las comisiones deben partir de la base de que los Demócratas forman parte de la derecha y no pueden alterar el equilibrio del 3/2 o 2/3 que es el espíritu del Acuerdo inicial de marzo del 2022″. En ese sentido, defendió que el cupo de Hacienda le correspondería al “oficialismo representado por la DC”, y que de lo contrario se estaría quebrando el pacto administrativo.

“Si Demócratas quiere tener un cupo en Hacienda, ese cupo debe serle proporcionado por el sector de la oposición (la derecha) de la cual hoy forman parte. El cupo le pertenece al oficialismo y específicamente a la DC”, concluyó.