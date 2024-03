Elecciones municipales: Paulina Vodanovic (PS) le quita piso a Irací Hassler y no descarta primarias en Santiago

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió este martes a la disputa que hay por el sillón municipal de Santiago para los comicios de octubre próximo. En la comuna, la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC), aspira a la reelección, mientras que el exconcejal Ismael Calderón (PS) buscar sustituir a Hassler.

En conversación con Radio Duna, la timonel socialista fue consultada por los dichos de Hassler, quien aseguró este domingo que “el PS con distintas dirigencias y militancias nos ha dado su apoyo”.

Bajo ese marco, Vodanovic respondió que “la verdad es que a mí me gustaría que sobre todo quienes son candidatos se mantengan un poco al margen porque son incumbentes”.

En ese sentido, reveló: “Yo personalmente como presidenta del partido no he conversado con Irací Hassler” y afirmó que no le ha entregado su apoyo porque “no corresponde que se hagan respaldos anticipadamente, salvo cuando ya hay un acuerdo del partido y en este caso no hay un acuerdo tomado”.

“Ella recibió la visita de un par de diputados, de un miembro de la mesa, pero eso no quiere decir que esa sea la decisión política adoptada, porque nosotros tenemos causas institucionales que aún no operan y que fundamentalmente es que la comisión política apruebe los candidatos del pacto. Por lo tanto, lo que yo llamo, no solo a la alcaldesa Santiago, sino que a todo el resto de los candidatos es a la calma y a respetar las decisiones de los partidos políticos en los cuales militan, porque cuando uno es militante tiene que respetar la institucionalidad de su partido, y quién más que el Partido Comunista conoce de aquello”, agregó la timonel oficialista.

¿Primarias en Santiago?

Ismael Calderón, quien aspira a ocupar el cargo de Hassler, mostró su descontento por los dichos de la actual jefa comunal a través de una carta dirigida a la timonel socialista. En el escrito, emplazó a Vodanovic para que se realicen primarias en Santiago.

El precandidato a alcalde de Santiago, Ismael Calderón, militante del Partido Socialista. Foto: Jesús Martínez / Agencia Uno.

Consultada por la posibilidad de primarias en la comuna, la senadora aseguró que la puerta para esta medida “no está cerrada” ni en Santiago, “ni en ninguna otra comuna, porque hasta ahora el trabajo se ha llevado a nivel de levantamiento de información y de secretarios generales. El día viernes recién vamos a tener la primera reunión de presidentes para revisar uno a uno los casos y ahí iremos despejando”.

“La ley de primaria obligatoria nos habilita para inscribir las primarias al 9 de abril. Estamos trabajando en eso. Entonces, Santiago es una de las 345 comunas en las que tenemos que llegar a acuerdo”, cerró Vodanovic.