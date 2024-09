Elizalde descarta postular a La Moneda: “Sáquenme al tiro de esa lista, he señalado que me encantaría que Chile volviera a tener una presidenta mujer”

Este domingo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS) respondió a los dichos del recién asumido presidente de la Juventud Socialista, Francisco Sabá, quien lo mencionó como una de las cartas del partido de cara a las próximas presidenciales.

“Sáquenme al tiro de esa lista. No está dentro de mis planes”, señaló el secretario de Estado en conversación con The Clinic.

“Ya he señalado que sin ánimo de adelantar definiciones presidenciales, y con la prudencia que me caracteriza, me encantaría que Chile volviera a tener una presidenta mujer”, continuó el expresidente del Senado.

Así también, Elizalde respaldó la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet de no ser candidata a La Moneda. “La presidenta de Chile es muy transparente. Me tocó trabajar con ella y en ese sentido creo que ha explicitado su punto de vista”, aseguró.

Ante la consulta de si ve a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como una posible candidata, Elizalde aseguró que si bien le gustaría “que este gobierno tuviera continuidad”, aún no es el momento para dar nombres en particular para la carrera presidencial.

“La presidenta (Michelle) Bachelet tiene un enorme cariño de la ciudadanía y es evidente que la gente valora su compromiso con el país. Y respecto a la ministra, obviamente ella tiene capacidades de sobra para tener un muy buen desempeño. Pero no estoy proclamando a nadie”, respondió.

El exparlamentario advirtió que las definiciones de este tipo se tendrán que hacer el año que viene, y que “cualquier cosa que diga que se interprete como una proclamación anticipada, va en contra de lo que explícitamente he señalado”.