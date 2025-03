Elizalde justifica constantes respuestas del gobierno a Matthei: “Cuando se hacen afirmaciones inexactas, corresponde que se aclaren”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió las respuestas y señalamientos realizados por distintos representantes del Gobierno a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en respuesta a la postura de la candidata sobre la reforma de pensiones y otras materias.

Al respecto, y siendo consultado por estas constantes respuestas, explicó en una entrevista con Mesa Central de Canal 13 que “cuando se hacen afirmaciones que son inexactas, corresponde que el gobierno las aclare. Y por tanto, la autoridad respectiva tendrá que aclarar lo que corresponda”.

“No es que el gobierno esté participando en el debate político, pero si se hace una afirmación que es inexacta, que va en contra de los datos, bueno, entonces lo que corresponde a cualquier hipótesis es que se haga la clarificación correspondiente. Eso forma parte del debate democrático, no veo cual es el problema que así sea”, detalló el titular de Interior.

Respecto a entregar respuestas a Matthei y no a otros candidatos opositores como Johannes Kaiser, Elizalde explicó: “A mi hubiera consultado, lo habría aclarado. A mi no me consultaron sobre lo que dijo el diputado, pero si me hubieran consultado habría aclarado lo que corresponda”.

Las respuestas del gobierno a Evelyn Matthei

En el acto de promulgación de la reforma de pensiones, realizado el pasado jueves, el Presidente Gabriel Boric emplazó a Matthei haciendo referencia a su período como ministra del Trabajo en el período de Sebastián Piñera y el alza del sueldo mínimo que ha conseguido el actual gobierno.

"Cuando dijimos que íbamos a subir el sueldo mínimo a 500 mil pesos y hoy día está en 510 mil pesos, hubo varios que nos dijeron también que era imposible. Había una ministra hace un tiempo que decía que no podía llegar a los 250 mil pesos, que eso era una muy mala idea. Averigüen qué ministra era“, señaló durante la instancia el mandatario.

Posteriormente, Matthei respondió a través de sus redes sociales resaltando la generación de un millón de empleos durante aquel período. "Si le interesa crear empleos, lo puedo ayudar por el bien de nuestro país“, señaló la exalcaldesa de Providencia.

Pero el viernes, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, volvió a referirse a la candidata de la oposición. "Yo me pregunto si la ayuda que está ofreciendo es la misma que ofreció en pensiones, porque todos quedamos tan confundidos que no sabemos si en pensiones quería ayudar, quería que el proyecto avanzara o quería que el proyecto se cayera", mencionó en entrevista con Tele13 Radio.

A las críticas también se sumó la actual ministra (s) vocera de gobierno y también titular de la cartera de Ciencia, Aisén Etcheverry. “Chile Vamos tuvo su propia celebración, y muy bien que lo hicieran. (Pero) al menos yo no vi en la celebración a la candidata Matthei”, dijo en Radio Concierto.

Y luego agregó: “Uno se hace la pregunta, si está todo Chile tan contento, y efectivamente 2,8 millones de personas van a recibir mejores pensiones, por qué no celebramos”.

Anteriormente, desde el gobierno también se refirieron a otros temas abordados por la candidata presidencial, como la reposición de la pena de muerte en el país.