Elizalde sostiene que eventual AC contra Tohá para forzar su salida “implicaría una especie de parlamentarismo de facto”

Luego de que el Presidente Gabriel Boric descartara un cambio de gabinete, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS) ahondó en las implicancias que tendría una eventual acusación constitucional en contra de la ministra del Interior Carolina Tohá (PPD). Esto, debido a que desde la oposición han insistido en la salida de la jefa de gabinete y no se han cerrado a impulsar un libelo acusatorio para concretar aquello.

“La acusación constitucional es un instrumento que está concebido en nuestra Constitución para hacer valer responsabilidades políticas y jurídicas, pero que requiere de la invocación de una causal. Y la causal principal es infracción de ley o Constitución, hay otras causales adicionales. Por tanto, a mí me llama la atención que se utilice este instrumento con el objeto de promover un cambio de gabinete”, dijo Elizalde a la prensa.

Utilizar un libelo acusatorio para forzar un reajuste ministerial, a juicio del titular de la Segpres, “implica una desviación respecto del sentido por el cual el constituyente estableció el instrumento de la acusación constitucional. Eso implicaría establecer una especie de parlamentarismo de facto cuando también conforme a la Constitución, quien evalúa el gabinete es el Presidente de la República”.

“Entonces, si no hay causal que se pueda invocar en esta acusación, esta acusación es improcedente y es infundada. Y yo haría un llamado a actuar con responsabilidad y no abusar de las acusaciones constitucionales como lo he hecho en reiteradas oportunidades”, puntualizó.

Al ser consultado sobre si descartar el cambio de gabinete podría causar una ofensiva de la oposición para impedir el avance de la agenda legislativa, Elizalde enfatizó que “sería absurdo paralizar el debate legislativo y por tanto impedir que se aprueben leyes que el país necesita por contiendas políticas de otra naturaleza. Finalmente, hay que ser responsable con Chile”.

Respecto de la ausencia de Mario Marcel en los reconocimientos de Boric a sus ministros durante su discurso de hoy, Elizalde sostuvo que “cuando (el Presidente) habla de su gabinete, habla del conjunto del gabinete, y todos sabemos la buena evaluación que tiene Mario Marcel. El Presidente fue claro, habló del gabinete. Y el gabinete incorpora al equipo político y al equipo económico”.

“Entonces, yo nos daría interpretaciones un poco rebuscadas, por decirlo de alguna manera, porque él habló del conjunto del gabinete y no mencionó a los 24 ministros porque, caso contrario, bueno, su intervención se habría prolongado. Una interpretación de esa naturaleza, sacada de contexto, implicaría extrapolar las palabras del Presidente, porque el Presidente fue explícito respecto del conjunto del gabinete”, cerró.