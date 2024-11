Oposición sube el tono contra Tohá: insiste en su salida y no descarta acusación constitucional

“La ministra Tohá tiene que salir”. Así el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, insistió este lunes en la salida de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en medio de la crisis que provocó la denuncia por violación contra el exsubsecretario de su cartera, Manuel Monsalve.

La jefa de gabinete ha estado en el ojo del huracán por cómo ha gestionado la crisis en La Moneda, recibiendo cuestionamientos tanto desde el oficialismo -en privado- como desde la oposición. Este lunes, sin embargo, mientras que en el gobierno salieron a respaldar su permanencia, en los partidos de oposición decidieron subir el tono.

Lo anterior se da después de que el martes pasado se revelara que Tohá sostuvo un contacto telefónico con Monsalve dos días antes de que dejara su cargo, esto pese a que antes había asegurado que recién habló con el exsubsecretario el día que se conoció públicamente la denuncia, el 17 de octubre.

En ese contexto, en la oposición miran con inquietud las contradicciones en las versiones que ha entregado la ministra en torno al caso, por lo que aseguran que su permanencia en el cargo se ha vuelto insostenible.

“La ministra Tohá tiene que salir y en el equipo de seguridad tiene que entrar gente que de verdad sepa de seguridad y que le dé garantía a los chilenos de que las cosas se van a hacer mejor. Ni el subsecretario Monsalve, ni el subsecretario Vergara, ni la ministra Tohá, mucho antes del caso Monsalve estaban dando el ancho en el trabajo que se les encomendó que es darle seguridad a los chilenos, yo no sé qué más tiene que pasar para que el Presidente de la República se dé cuenta de esto”, agregó el timonel de la UDI.

4 NOVIEMBRE 2024 LA MINISTRA DEL INTERIOR, CAROLINA TOHA, DURANTE COMISION DE DEFENSA NACIONAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

En paralelo, el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, también apuntó a un cambio en el Ministerio del Interior. “Cuando un gabinete está con la confianza en los suelos, confianza interna y confianza externa, lo que el Presidente debe buscar es solucionar exactamente eso. Por lo tanto, debería buscar una persona que de alguna manera cumpla con esa característica, retomar liderazgos internos y retomar también la confianza de la ciudadanía”, aseguró el senador.

Y agregó que “la ministra Carolina Tohá, dado todo lo que sabemos, tiene un liderazgo que está muy en entredicho. Un liderazgo interno en entredicho y, de acuerdo a todo lo que dicen las encuestas ciudadanas, también con una confianza de la ciudadanía muy en entredicho. Y esas son las cosas que el Presidente debe abordar y solucionar”.

Para algunos en el sector, que Tohá deje o no el gobierno es clave para empezar a evaluar acciones que apunten directamente contra la ministra. Allí, no solo suena la posibilidad de una interpelación, sino también no se descarta levantar una nueva acusación constitucional en su contra. “Eso lo vamos a analizar después del cambio de gabinete”, explicó Ramírez.

El tema si bien todavía no ha sido conversado entre las bancadas de oposición, parlamentarios aseguran que la postura mayoritaria es esperar los cambios en los distintos ministerios. De no salir Tohá, es muy probable que se prepare un nuevo libelo. Esa posibilidad debería ser conversada mañana entre todos los comités parlamentarios.

9 SEPTIEMBRE 2024 BANCADA DE CHILE VAMOS REALIZA PUNTO DE PRENSA EN RELACION A ANUNCIOS EN RELACION CON LA SITUACION QUE INVOLUCRA A MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. FOTO: DEDVI MISSENE

En RN, en todo caso, llaman a tomarse las cosas con calma e, incluso, plantean que la acusación en contra de la ministra podría levantarse incluso si deja el gobierno.

“Para una acusación constitucional tú necesitas sustento jurídico, por lo que más allá de la posibilidad de que la ministra Tohá deje su cargo, eso no implica que quede anulada, porque esa herramienta persigue dos cosas: la remoción del cargo y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Entonces aquí hay dos caminos, primero tener más antecedentes para ver si se puede armar una causal para acusar a la ministra y, por otro lado, tendríamos que ver si están los votos para hacerlo. Por ahora, es algo que sigue en evaluación”, dijo a La Tercera la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón.

Al respecto, su par de Evópoli, Jorge Guzmán, aseguró que “la permanencia de la ministra Tohá se hace insostenible; primero, por los pésimos resultados en materia de seguridad. Y, segundo, por el escándalo del delito de presunta violación del exsubsecretario Monsalve y la acciones tomadas de forma previa y posterior a la denuncia. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de evaluar, en conjunto con las fuerzas de la oposición, una acción constitucional por las faltas a la Constitución y la ley por parte de la ministra”.

La jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, por su parte, apuntó a que “lo que espera Chile es que nos dediquemos a las urgencias, que en los ministerios que son clave, como el de Interior, tengan una cabeza que sea creíble, que sepa respetar la ley, que respete el Estado de derecho (...). Nosotros desde Demócratas hemos dicho que si hay unidad de propósito en la oposición, obviamente que van a estar nuestros votos”.

El jefe de bancada de republicanos, Luis Fernando Sánchez, en tanto, indicó que “lo que hemos señalado desde la bancada republicana es que ella tiene que renunciar. Si es que ella no renuncia, el Presidente de la República es quien debe removerla (...). Si es que sigue en el cargo, yo creo que vamos a tener que avanzar con una acusación constitucional. Veo una mayor voluntad por parte de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos y los socialcristianos de que esto avance”.

En el Socialismo Democrático son conscientes de la amenaza latente de la derecha. Algunos de sus dirigentes se han acercado a ellos -de forma informal, enfatizan- para sondear la disponibilidad que tienen para sacar adelante una acusación contra Tohá, y han comprobado que no es algo que se pueda descartar por ahora.

Por lo mismo, la preocupación ha aumentado en la coalición -que agrupa al PS, el PPD, los liberales y los radicales- y han buscado apoyar públicamente a la secretaria de Estado. De hecho, un grupo de mujeres dirigentes del pepedé la visitaron en La Moneda este lunes.