Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa: “Mi expectativa es que el Frente Amplio pueda crecer en estas elecciones”

“El candidato de la UDI”. Así, sin nombrarlo, es como la alcaldesa Emilia Ríos (Frente Amplio) se refiere a Sebastián Sichel, con quien tendrá que medir fuerzas para intentar mantenerse en el sillón municipal de Ñuñoa.

Aunque evita decir que el involucramiento del exministro en el caso Hermosilla podría beneficiarla electoralmente, enfatiza que para ella Sichel no es una persona que dé confianza. “Es capaz de ser, en buen chileno, tan cara de palo”, plantea.

Emilia Ríos, Alcaldesa de Ñuñoa Foto: Luis Sevilla

Para muchos, Ñuñoa es un bastión del Frente Amplio. ¿Se siente preparada para el desafío de ir a la reelección?

A nivel comunal, lo que les importa a las vecinas y vecinos es tener gestiones que se preocupen de sus problemas cotidianos, más allá de si son de un partido o de otro. En esta administración logramos sacar del estancamiento la comuna, han sido tres años de ordenar la casa, de recuperar tiempo perdido. Eso es lo que está en juego hoy día, más allá de las etiquetas partidarias.

¿Qué tan grande es la amenaza de que Sebastián Sichel compita contra usted?

Todas las elecciones son complejas, no nos confiamos. Pero estamos bien tranquilos con el trabajo que hemos desarrollado. Llevo 10 años trabajando en esta comuna, la conozco muy bien, a su gente, sus problemas. Esa es la experiencia que hoy día la gente está buscando, más allá de figuras connotadas.

¿Confía en que le va a ganar?

Confiamos en que nos va a ir bien, justamente por ese trabajo.

¿Por qué diría que es mejor candidata que él?

En estos tres años hemos logrado cosas muy concretas. Por nombrar algunas, creamos un centro de atención a víctimas, inauguramos un centro de especialidades odontológicas, hemos traído $ 19 mil millones de inversión, arreglando 25 plazas, parques, la piscina municipal. Además, hemos duplicado nuestro presupuesto en seguridad. Son cambios muy concretos, obras que hablan del compromiso.

¿Eso es algo que la derecha no podría ofrecer?

La derecha lo que le dejó después de 25 años de administración fue una comuna entregada a la explosión inmobiliaria sin ningún tipo de planificación, con una administración en decadencia. Donde, además, el exalcalde Sabat fue condenado por delitos de probidad y el exalcalde Zahri hoy día está siendo procesado.

¿Favorece a su campaña el involucramiento de Sichel en el caso Hermosilla?

No me gustaría hablar de beneficios electorales. Es grave que aparezca vinculado al caso, porque se levantan una serie de inquietudes que tienen que ver con la confianza pública. El candidato de la UDI tiene una forma que da poca confianza.

¿En qué sentido?

Todos vimos que estuvo dispuesto a ser candidato por cualquier otra comuna hasta que llegó a Ñuñoa. Y él no tiene ningún problema en decir a todas las personas que vimos eso que siempre quiso ser candidato en Ñuñoa, que fue su primera opción. Si en esas cosas tan evidentes él es capaz de ser, en buen chileno, tan cara de palo, qué queda para cosas más complejas.

¿Cuál será el sello de su campaña?

Que vivir en Ñuñoa sea garantía de calidad de vida. En estos tres años hemos avanzado para cimentar ese camino. Necesitamos también seguir invirtiendo en el espacio público y mejorar nuestras plazas, parques, calles, veredas, luminarias, pero hacerlo de manera participativa. Eso se va a notar mucho cuando comience la campaña, todas estas redes vecinales que hemos ido conformando. Mientras el candidato de la UDI tiene redes como Macaya, Hermosilla, Chadwick, las que nosotros tenemos son las vecinas y vecinos de Ñuñoa.

Se dice que el clivaje de la elección es la seguridad. ¿Coincide?

La seguridad es una preocupación fundamental de nuestra administración. Por eso mismo, tenemos que hablarles a las personas comprometiendo en base a lo que sirve y lo que podemos hacer. Y no, como han dicho algunos candidatos, prometer y prometer nomás.

¿Qué tan cómoda se siente al hablar de seguridad?

Me siento cómoda, porque es el trabajo que hay que hacer todos los días.

¿Pero se siente más cómoda hoy que hace tres años?

Es que es parte del trabajo, hay que hacerlo todos los días.

En el Socialismo Democrático se habla de evaluar futuras alianzas. ¿Usted privilegiaría pactos amplios?

Diría que lo más importante es pensar en la unidad más amplia, porque es lo que hoy día puede ser garantía, por ejemplo, de en un próximo período tener mayoría en el Congreso, poder tener más fuerza social y política para empujar cambios.

¿Haría un llamado a privilegiar las alianzas lo más amplias posibles?

Es lo que para mí hace más sentido.

¿Le preocupa la postura que ha tomado el PC con el gobierno a raíz de lo que ocurre en Venezuela?

En lo personal, yo suscribo y apoyo totalmente los dichos del Presidente con respecto a la situación en Venezuela. Esperaría que todos quienes son parte del gobierno puedan plegarse a una política que es de Estado.

¿Cuando dice que suscribe a las palabras del Presidente es porque también considera que Venezuela es una dictadura?

Así es.

Hoy el Frente Amplio tiene pocos municipios. ¿Cómo proyecta que les irá en las elecciones?

Los alcaldes y alcaldesas del Frente Amplio compartimos algunos sellos: el de la probidad y la transparencia, el de la gestión. Esas son gestiones que hacen la diferencia. Mi expectativa es que el Frente Amplio pueda conservar esto, pero además crecer (en estas elecciones), porque se necesita a nivel local poder contar con más liderazgos de este tipo.

¿Confía en que va a existir ese crecimiento en consideración de los golpes que ha tenido el partido? El más evidente, el caso convenios.

El caso convenios, sin duda, fue un momento complejo. Pero yo rescato, y no todos los partidos pueden decirlo, que la reacción ante eso fue categórica y contundente.

¿Pesa el hecho de ser oficialista a la hora de buscar la reelección?

Lo que más importa a nivel local es la cercanía con las personas. En eso tenemos mucho trabajo acumulado.

¿Entonces no?

No, no es algo que me preocupe.