Emilia Schneider (FA) advierte a la oposición que negarse a debatir fin del CAE es “darle la espalda a la clase media”

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada frenteamplista Emilia Schneider interpeló a las bancadas opositoras en el Congreso para generar acuerdos en torno al proyecto del Ejecutivo que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Vamos a trabajar por llegar a acuerdos. Por cierto que vamos a recibir a los distintos invitados e invitadas que propongan los parlamentarios y el gobierno para tener un debate con altura de miras. Pero lo que yo sí quiero decir es que no podemos partir este debate con una cerrazón a sacar adelante este proyecto de ley”, señaló.

La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara Baja afirmó que “si los parlamentarios y parlamentarias de la oposición, sobre todo de la derecha, piensan que dándole la espalda a este proyecto le van a propinar una derrota al gobierno, se equivocan”, pues a su juicio le “están dando la espalda a la clase media, a esas familias trabajadoras que están esperando una respuesta sobre las deudas para estudiar”.

En esa línea, manifestó: “Espero que la derecha y la oposición honren su palabra, porque en la Cámara de Diputados y Diputadas hemos votado una serie de acuerdos y resoluciones que son documentos que solicitan al gobierno una política determinada u otra. Hemos votado una serie de proyectos de resolución donde se pide el fin a los créditos por estudiar y un nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior y sistemáticamente diputados y diputadas de derecha han votado a favor”.

“Yo me pregunto ahora que está la posibilidad de darle una respuesta a esas familias de esfuerzo, a esas familias trabajadoras, ¿por qué les van a dar la espalda si ya lo aprobaron una vez, ya solicitaron una vez al gobierno esto? Entonces, yo espero que ahí tengamos altura de miras y podamos avanzar con la gente en el centro y no con peleas políticas pequeñas que la verdad es que no le importan a nadie”, complementó.

Schneider destacó que en la iniciativa el gobierno contempló los requisitos de la oposición sobre incluir a los estudiantes que habían pagado su crédito.

“Eso da cuenta de la voluntad de acuerdo que tiene este gobierno, de la voluntad de llegar a consensos y de tomar propuestas de distintos sectores y hacer una síntesis para responderle a la ciudadanía. Eso es lo más importante. Entonces, yo valoro profundamente que se haya recogido esa propuesta que fue levantada por distintos sectores políticos de la oposición y que a mí me parece que es una propuesta muy importante para complementar este proyecto de ley”, sostuvo la parlamentaria.

Al ser consultada por los cuestionamientos que apuntan a un interés electoral al ser ingresado cerca de la fecha de las elecciones, Schneider señaló: “Me sorprende que haya tanto revuelo con que esto se acerca a las elecciones, porque primero a este gobierno le han tocado elecciones todos los años, entonces podrían haber dicho eso todos los años. Lo descarto completamente y voy más allá: ¿Por qué les da miedo que se presente cerca de una elección? ¿Será porque acaso quienes se han negado a todos los cambios que van en beneficio de la gente hoy día tienen miedo de rechazar una cuestión tan importante para las familias trabajadoras porque se vienen las elecciones? Me parece que es una pregunta legítima y espero que no sea así y que podamos avanzar por el bien de Chile y de su gente.