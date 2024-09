En Nueva York: Boric recuerda que triunfo del Rechazo en 2022 fue un “parteaguas” para el gobierno y que obligó a “ajustar prioridades”

En el término de su gira por Nueva York, Estados Unidos, en el marco de su participación en la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el Presidente Gabriel Boric participó en el conversatorio World Leaders Forum de la Universidad de Columbia sobre democracia y derechos humanos en América Latina.

El Mandatario respondió preguntas de una entrevistadora y luego también de los estudiantes que participaron en la actividad.

Fue en ese contexto, que el Jefe de Estado recordó los procesos constitucionales en Chile tras el estallido social de 2019, en especial el primero, al hacer un mea culpa respecto a la manera en que su sector abordó ese momento.

“Esto no lo digo como observador, en el primero nosotros como fuerzas políticas de izquierda también tenemos un grado importante de responsabilidad, no me puedo desentender de aquello. Quienes votamos Apruebo somos también en parte responsables del resultado de haber perdido esa primera elección”, enfatizó.

En ese sentido, reconoció que fue “un momento muy significativo y muy parteaguas” para su gobierno, porque “lo que nosotros nos habíamos imaginado y un poco el espíritu con el que se había llegado al gobierno, tenía mucho que ver con eso”.

“A mí me parece bien que uno sea capaz, cuando cambia la realidad, de no seguir pegándose contra un muro. Hubo que ajustar las prioridades, porque el mismo pueblo chileno te lo estaba exigiendo”, expresó.

Con todo, el Presidente dijo que “el aprendizaje y el haber tomado la decisión de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no por atajos autoritarios o golpes de fuerza, es una lección tremendamente valiosa que fortalece la institucionalidad en Chile”.

Y sostuvo que, a su juicio, no se llegó a puerto en ninguna de las dos ocasiones “porque las mayorías circunstanciales que dominaron los dos procesos constituyentes se alejaron mucho del sentido común de la mayoría del pueblo”.