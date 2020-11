En polémica votación concejo municipal elige a Miguel Abdo (UDI) como alcalde de Estación Central

Tras una polémica votación del concejo municipal realizada la mañana de este viernes, el edil UDI Miguel Abdo se convirtió en el nuevo alcalde de Estación Central, luego de que Rodrigo Delgado dejara la dirección del municipio para asumir como ministro del Interior.

Abdo firmará el decreto correspondiente y jurará como jefe comunal a las 15.00 horas. El cargo lo desempeñará hasta abril de 2021.

Según explicaron los concejales a La Tercera, el proceso eleccionario comenzó a las 9.30 de la mañana, vía telemática, donde Miguel Abdo (UDI) y Guillermo Flores (PPD) obtuvieron las más altas votaciones.

Tras realizar un receso de 10 minutos -solicitado por el concejal Felipe Zavala- los ediles continuaron con la segunda vuelta, sin embargo, no todos emitieron su sufragio. Según relatan varios de los presentes, Felipe Muñoz (Ind) no respondió al llamado del secretario municipal, por lo que no votó, pese a que aparecía conectado en la sala de Zoom.

Finalmente, Flores obtuvo 4 votos y Abdo 3 votos. El primero requería el apoyo de 5 concejales para convertirse en alcalde, quórum que no logró debido a la omisión de Muñoz. Por lo tanto, y tal como lo establece la ley, al no existir mayoría absoluta, resultó ganador el concejal que obtuvo sufragios en la elección municipal de 2016. Así Miguel Abdo retuvo el sillón municipal para el gremialismo.

Los cuestionamientos al concejal Muñoz

Zavala (PC) criticó duramente al concejal Muñoz a quien responsabiliza del triunfo de Miguel Abdo. “Después él apareció haciéndose el que no había alcanzado a votar, pero no había por qué desaparecer y a esta hora se justifica con que tuvo problemas técnicos”, relató molesto a La Tercera.

“Felipe Muñoz, quien pretende ser algo más de lo que hoy es, actuó por omisión favoreciendo a la derecha en Estación Central. Es decir, es el responsable que la UDI siga guiando los destinos de esta comuna hacia la precariedad, deficiencia que hay y falta de áreas verdes, seguridad pública”, agregó.

El concejal Robinson Valdebenito salió gritando: “Traidores, traidores. Felipe Muñoz ha traicionado a pueblo votó para la derecha, se abstuvo. Esta comuna sigue en manos de la derecha por culpa de Felipe Muñoz”.

En esta línea, la concejala del PS, Angélica Cid, publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy nuevamente primaron los intereses personales sobre el bien de la comuna. Gracias a la abstención y al no actuar en bloque, la derecha sigue gobernando la alcaldía de Estación Central”.

En tanto, desde la UDI, celebraron el triunfo de Abdo. El concejal Ivo Pavlovic destacó su “cercanía con los vecinos” y su “trabajo con la ciudadanía y las organizaciones sociales”. Beatriz Lagos en tanto, valoró que el municipio continúe siendo conducido por un militante del gremialismo.