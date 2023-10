En vivo | Integrantes del Consejo Constitucional enfrentan argumentos antes de votar texto que se evaluará en diciembre

El proceso constitucional cierra hoy su etapa más importante. Tras ocho meses de trabajo, este lunes el pleno del Consejo votará, por última vez, el texto completo redactado por los 50 consejeros y 24 comisionados.

Con esto, se despachará de manera oficial la propuesta de nueva Carta Magna.

Se espera que no hayan sorpresas durante la jornada y que sea un sufragio más bien simbólico, puesto que el texto necesita 30 votos (3/5) para ser aprobado y la derecha tiene la mayoría de escaños: Chile Vamos cuenta con 11 consejeros y el Partido Republicano con 22.

Una vez ratificados los cambios, la propuesta de nueva Constitución estará lista para ser entregada -el próximo martes 7 de noviembre- al Presidente Gabriel Boric, quien deberá convocar al plebiscito del 17 de diciembre.

Ese mismo día comenzarán las campañas para votar “A favor” o “En contra” de la propuesta de nueva Carta Magna.

En esta sesión final, antes de la votación, cada consejero y comisionado cuenta con la posibilidad de entregar un “discurso de cierre” por un máximo de seis minutos.

Los discursos de cierre de consejeros y expertos

Alejandro Köhler, uno de los seis consejeros del Partido Socialista fue el primero en tomar la palabra. “Optaron por imponer un texto excluyente, dogmático, retrogrado y polarizante, el que representa un riesgo de inestabilidad política y social, precisamente, por dejar sin espacio democrático a otras ideas democráticas”, señaló. “No tenemos otra opción que rechazar este texto”, dijo.

Luis Silva, el jefe de la bancada de consejeros del Partido Republicano, llamó a votar a favor de la propuesta. A su juicio, al votar en contra “se abre un camino de pura incertidumbre”. Silva destacó que el texto “robustece las capacidades del Estado para hacer frente a la delincuencia, al terrorismo y a la corrupción”. “Es una Constitución perfecta, no, fue hecha por personas de carne y hueso, pero es una buena Constitución que refleja en su texto un equilibrio armónico entre la tradición constitucional chilena por una parte y contenidos innovadores por otra”, planteó.

El representante indígena Alihuen Antileo, consejero independiente, se manifestó en contra de la propuesta, calificándola de “excluyente” y afirmando que “tiene un sesgo revanchista”.

Jocelyn Ormeño consejera PS, aseguró que la propuesta “representa un retroceso” que “precariza” los derechos sociales, “amenaza los avances en materia de equidad de género” y “pone en riesgo el futuro de la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, porque no fue escrita pensando en Chile y no recoge la diversidad del país”.

Kinturay Melin, consejera de RD, afirmó que el texto “genera incertidumbre” al compararlo con el actual. “Todo aquello que en la Constitución de 1980 no se escribió, aquí se convierte en letra escrita en piedra. La mayoría en este Consejo decidió, en lugar de hacer una observación racional a un modelo en crisis, radicalizar su postura y cimentar con más fuerza tal modelo”, aseguró.

El comisionado Francisco Soto adelantó que no manifestará su voto ni participará de las campañas por su calidad de vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pese a ello, indicó que eso no le impedía reflexionar como integrante de la Comisión Experta y afirmó que “el proyecto que aprobó el Consejo no ha logrado generar un amplio consenso”.

Carolina Navarrete, consejera UDI por Ñuble, destacó que el texto “viene a llenar un vacío sensible de la carta actual, cual es otorgar acción de protección al derecho de los padres de educar a sus hijos y a determinar prioritariamente su interés superior”.

José González, consejero independiente de Revolución Democrática dijo que en ningún otro proceso constitucional en la historia chilena “alguien osó cerrar la voluntad ciudadana a nuevas reformas, salvo la Constitución de 1980”. A su juicio, el texto clausura “el paso de las nuevas sensibilidades”.

El experto Teodoro Ribera aseguró que “el nuevo texto constitucional no puede tacharse de partisano”. En esa línea, destacó que se votó con “un alto nivel de acuerdo”, que demuestra que “en sus elementos centrales ha existido una mirada común”.

María de los ángeles López, consejera del Partido Republicano, aseguró que la Constitución que proponen “habla de sentido común”. “El futuro le pertenece a la inmensa mayoría de chilenos que quieren vivir en paz, seguros y en libertad y a ese Chile nos debemos”, expresó.

María Claudia Jorquera, integrante del Consejo Constitucional en representación de la 9° Circunscripción, del Maule, destacó que la propuesta “recoge el anhelo ciudadano muy sentido con el medio ambiente”. “Esta será la Constitución de la protección social”, resaltó también la consejera UDI. “Chile merece esta constitución que es mejor que la actual que tenemos”, aseguró, llamando a la ciudadanía a leer la propuesta.

La comisionada Alejandra Krauss agradeció y manifestó que esperaba haber estado a la altura del desafío. “A este país le urge consenso, le urge reconstruir su convivencia”, dijo la militante demócrata cristiana. A su juicio, luego de la propuesta de los expertos “la épica de los acuerdos se esfumó”. “No entendieron cual era el desafío que la ciudadanía le planteaba al país. Otra vez hemos perdido una oportunidad histórica”, sostuvo, asegurando que la propuesta es un texto “redactado por unos cuantos y para ellos solos”.

Edmundo Eluchans, consejero de la UDI, reconoció “desilusión” porque los votos de Chile Vamos no tuvieron fuerza, a su juicio, para ser más influyentes en una tarea de “puente” entre los republicanos y el oficialismo. Eluchans cuestionó a la izquierda por su “poca voluntad de alcanzar acuerdos transversales”.