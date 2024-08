Senador Castro (PS) dice que “es difícil” llevar un pacto presidencial con el PC tras diferencias sobre Venezuela

Las relación entre el Partido Comunista (PC) y el Socialismo Democrático continúa agrietándose tras las declaraciones de diferentes personeros, quienes han salido con declaraciones cruzadas en contra de la postura de los comunistas sobre los resultados de las elecciones en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

Posición que compartió el senador Juan Luis Castro (PS) en el programa Desde la redacción de La Tercera. En dicha entrevista, al ser consultado por el futuro de la alianza con los comunistas en un pacto presidencial, afirmó que “es difícil” llevarlo a cabo.

“Es más difícil porque esto va a resonar todos los días. En el caso de Venezuela nos toca directamente, por miles de razones económicas, migratorias, en fin. O sea, está dando vuelta permanentemente y las violaciones de derechos humanos, si no cambian nada, van a estar ahí al frente nuestro a cada rato”, explicó.

Y reiteró: “En esta época yo creo que el valor de la democracia es un piso irreductible de quienes estamos en el Socialismo Democrático. Yo no lo puedo augurar –sin hablar a nombre de todo el PS– , pero creo que es una roca difícil de mover del camino porque es muy estructural la gravitación que tiene”.

En esa línea, remarcó que “el PC se está quedando cada vez más solo”.

Desde la presidencial del Partido Por la Democracia (PPD, el senador Jaime Quintana, reforzó esta inquietud en entrevista con La Tercera: “Va a llegar un momento, cuando haya que pensar en los próximos pactos, en que esta discusión tiene que estar sobre la mesa de manera nítida. Si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos. Sería muy lamentable que por la porfía de seguir siendo obsecuentes con Maduro se ponga en riesgo la continuidad de estos pactos”.

Declaraciones que fueron contestadas por la ministra vocera Camila Vallejo, quien zanjó que la “política de alianza no se resuelve por la prensa”

“El Estado no está preparado”

El presidente de la comisión de Energía en la Cámara Alta también se refirió a los dichos del ministro de Energía, Diego Pardow, sobre la idea de distribuidoras eléctricas estatales tras las fallas en la reposición de las empresas privadas como Enel y CGE.

En concreto, en entrevista con La Tercera Pardow afirmó que “es más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.

Ante esto, Castro señaló que “el Estado no está preparado para eso. No hay una empresa estatal de electricidad. Hay que ser franco, si mañana podría haber hay que diseñarlo para mediano plazo”.

El legislador apuntó a que el Estado tiene un rol a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y que, a su juicio, “no da el ancho. No tenía ni tuvo capacidad hasta que el guapeo tuvo que subir a este nivel de ultimátum, de emplazamiento, de caducación, porque si no, no había respuesta. Esto habla de un escenario de dominancia de la empresa por largo tiempo, sin un contrapeso suficiente, que es lo que la ciudadanía por lo menos espera”.

Al respecto de compensaciones, propuso que “las boletas de septiembre reflejen la caída a cero o a un nivel ínfimo, que haga la compensación por las interrupciones largas”.