“Es importante distinguir”: ministra Orellana aborda diferencias entre aborto legal y aborto libre

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó las diferencias entre los conceptos de aborto legal y aborto libre, a raíz del anuncio hecho por el Presidente Gabriel Boric en su tercera Cuenta Pública.

Fue el 1 de junio que el Mandatario realizó el anuncio de que el Ejecutivo presentará una iniciativa al Congreso para debatir en torno al aborto legal en Chile.

Al respecto, en entrevista con La Tercera Domingo, la ministra Antonia Orellana fue consultada sobre las diferencias entre el aborto legal y el aborto libre.

“Es importante distinguir. En general, cuando se habla de aborto libre se refiere a que sea sin que alguien lo autorice, sino que sólo sea voluntad de la mujer”, comentó la secretaria de Estado.

Siguiendo esa línea, apuntó que “la posición que expresa nuestro gobierno al decir aborto legal es, en primer lugar, que esto no es solo despenalizar. Si yo sólo despenalizo, pero no doy acceso para resolver el problema de salud, no se modifica la situación de clandestinidad. Por el contrario, perpetúo el hecho que alguna vez denunció Helia Molina: que quienes tienen recursos obtienen esa atención de salud. Pero como gobierno progresista, que tiene un foco en las personas de menos recursos, tenemos que propender a darles esas garantías”.

Al mismo tiempo, se le consultó si la iniciativa sería más parecida a la legislación de aborto que se aprobó en Argentina, ante lo cual la ministra Orellana comentó que “hay distintos modelos de aborto en el mundo... El modelo argentino fue una legalización del aborto, pero no es el modelo que estamos mirando”.

Y sobre qué modelo más específico están revisando en La Moneda, Orellana dijo que “no voy a adelantar”, aunque señaló que “hay distintas propuestas también, desde que Laura Rodríguez presentó la primera en los años 90. Está también la propuesta del programa de gobierno de Yasna Provoste respecto de 14 semanas. Hay que buscar algo que logre el máximo acuerdo posible”.