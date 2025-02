“Es una decisión que no es simple”: oficialismo respalda dichos de Lagos Weber sobre una eventual candidatura de Bachelet

Diputados oficialistas reaccionaron a los dichos del senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien apuntó que la expresidenta Bachelet estaría siendo presionada para asumir una nueva candidatura presidencial, a raíz de la falta de nombres en el oficialismo.

La figura de la expresidenta ha emergido durante el último tiempo en el oficialismo. En medio de la falta de definiciones respecto a la carrera presidencial, el parlamentario cuestionó la falta de renovación en el sector. “Creo que Bachelet está sometida a una gran presión y nosotros no podemos seguir girando a costa de los mismos liderazgos”, manifestó el senador.

En ese sentido, Lagos Weber expresó su preocupación sobre la tendencia a exigirle más a la expresidenta, reconociendo que ella “es muy buena para soportar las presiones”, pero que “tampoco está obligada a ser candidata”. “No diría que es injusto, pero le genera una presión muy fuerte”, aseveró.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Foto: Andrés Pérez.

En la línea de los dichos del parlamentario, el hijo de la exmandataria, Sebastián Dávalos, señaló a El Mercurio que “ella ha dicho muchas veces que hay que potenciar nuevos liderazgos y que hay que renovar la política, y yo estoy de acuerdo con eso”.

En conversación con La Tercera, la jefa de la bancada de diputados PPD-Independientes, Camila Musante, aseveró que “es evidente que la centroizquierda necesita renovación y nuevos liderazgos que estén a la altura de los desafíos actuales”.

“Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que la discusión se centre únicamente en nombres y no en un proyecto de país. La presión sobre la expresidenta Bachelet refleja un vacío de conducción política, pero el foco debe estar en construir una alternativa real que convoque a la ciudadanía y ofrezca soluciones concretas a los problemas urgentes del país”, precisó.

Diputada Camila Musante (indep.-PPD)

El subjefe de la citada bancada, Héctor Ulloa, reconoció que “la expresidenta Michelle Bachelet es actualmente la única figura en la centroizquierda capaz de aglutinar las diversas fuerzas políticas con el peso y la experiencia suficientes para enfrentar con éxito un proceso electoral tan complejo como el que se avecina”.

Aunque respaldó las palabras de Lagos Weber, afirmando que “no podemos seguir girando a costa de los mismos liderazgos y sobre ello, las fuerzas progresistas tenemos un tremendo desafío”.

En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS), destacó el liderazgo de Bachelet y valoró su criterio respecto a una eventual candidatura, aseverando que la exmandataria “tiene la suficiente capacidad de ponderar todos los factores de una decisión que es muy compleja respecto a encabezar el conglomerado oficialista”.

“Es una decisión que no es simple”, señaló, asegurando que “cualquiera sea esta, los socialistas estamos a su disposición”.

El diputado socialista Raúl Leiva.

Por otro lado, el diputado Jaime Mulet, precandidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), relevó los dichos de Lagos Weber y apuntó a que “Michelle Bachelet eclipsa particularmente a Tohá”.

“No le haría mal a nuestro sector, que tanto Michelle Bachelet como Tohá compitan en alguna de nuestras primarias, generando un gran debate con los Regionalistas Verdes, liberales, democratacristianos y otros”, indicó.

El diputado Jaime Mulet (FRVS). Foto: ATON.

Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical (PR), se sumó a la crítica de la falta de renovación del sector, afirmando que “desafortunadamente en el progresismo de hace mucho tiempo que se ha ahogado a muchos liderazgos nuevos desde la recuperación de la democracia, cuando había tiempo y oportunidades para hacerlos proyectar”.

“Ahora que se ha llegado a una reflexión madura es hora de darles espacio, pero no para sacrificarlos, sino que para que conlleven en el tiempo la responsabilidad que conlleva y la posta que corresponde”, sentenció.

Por contrapartida, desde el Frente Amplio desdramatizaron las declaraciones del senador y exministro vocero, remarcando que todos los liderazgos -y no únicamente Bachelet- están bajo presión mientras no se tomen las definiciones respectivas. Por lo que, no lo observan como un tema de preocupación.